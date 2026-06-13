Απέκτησε τον ταλαντούχο Μυγδαλιά ο Παναθηναϊκός

Κίνηση για το μέλλον από τον Παναθηναϊκό, που απέκτησε από τον Καμπανιακό τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό, Νίκο Μυγδαλιά, για την Κ17.

Φέτος η Κ17 του Παναθηναϊκού κατέκτησε αήττητη το Πρωτάθλημα, σε μια απόδειξη της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται πλέον στα «πράσινα» τμήματα. υποδομής.

Ουδείς όμως επαναπαύεται, με τους «πράσινους» να προχωρούν στην απόκτηση του Νίκου Μυγδαλιά από τον Καμπανιακό. Ο ταλαντούχος άσος παίζει ως δεκάρι και ως επιθετικός και πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν, με το «Τριφύλλι» να τον παρακολουθεί και μετά το φινάλε της σεζόν να τον δοκιμάζει σε προπονήσεις.

Εκεί έπεισε ότι αξίζει μια θέση στην ομάδα, με αποτέλεσμα να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του.

Η ανακοίνωση του Καμπανιακού:

«Ο Σύλλογος του Καμπανιακού με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη μεταγραφή του Νίκου Μυγδαλιά στην Κ17 του Παναθηναϊκού.

Ο Νίκος αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα στελέχη του group του Χάρη Σαββαΐδη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξαιρετική του πορεία με την κατάληψη της τέταρτης θέσης, την περσινή αγωνιστική περίοδο, στο Πρωτάθλημα της Ειδικής Kατηγορίας Κ15 και της δεύτερης θέσης, φέτος, στο Πρωτάθλημα της Κ17. Αξίζει να σημειωθεί ότι αγωνιζόταν απέναντι σε μεγαλύτερους ηλικιακά ποδοσφαιριστές, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει με το ταλέντο, την τεχνική του κατάρτιση, τη δημιουργικότητα και τη συνέπειά του στο σκοράρισμα.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξή του καθόλη τη διάρκεια της σεζόν και μετά τον τελικό του πρωταθλήματος, τον κάλεσαν να συμμετάσχει σε προπονήσεις αξιολόγησης με την εξαιρετική του παρουσία και εκεί να οδηγεί στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Η Οικογένεια του Καμπανιακού νιώθει ιδιαίτερη υπερηφάνεια για την πρόοδο του αθλητή της και του εύχεται υγεία και να πραγματοποιήσει όλα τα ποδοσφαιρικά του όνειρα!».