Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Ελβετία - Κατάρ: Έχουν απηυδήσει με τον ήλιο οι φίλαθλοι στις κερκίδες (vid) 13-06-2026 23:24 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο μεσημεριανός ήλιος στον αγώνα της Ελβετίας με το Κατάρ έχει φέρει σε δύσκολη θέση τους φιλάθλους στις κερκίδες, και ειδικά τους Ελβετούς που δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιες θερμοκρασίες και καιρικές συνθήκες. Καθαρή, καταιγιστική αδρεναλίνη: Το Netflix φέρνει την ταινία που θα σε κάνει να αφήσεις για λίγο το Μουντιάλ menshouse.gr Το φινάλε που «έπρεπε»... menshouse.gr Το ερώτημα είναι τι θα κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Διπλό χτύπημα: Πάει να τους πάρει πακέτο απ’ τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1 dailymedia.gr Το 92% χάνει απ’ την πρώτη ερώτηση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ ιστορίας είσαι φωτεινό μυαλό menshouse.gr Νέο μεγάλο μπαμ απ’ την πλατφόρμα Αλαφούζου dailymedia.gr Απ’ τα πρώτα που θα πάρει: Το μέτρο-τομή που ο Τσίπρας θεωρεί ότι θα τον ανεβάσει +2 μονάδες στις δημοσκοπήσεις instanews.gr Ξαφνική βόμβα: Η μεταγραφή Ανδρουλάκη που ταράζει τα νερά εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ instanews.gr Ελβετία - Κατάρ: Έχουν απηυδήσει με τον ήλιο οι φίλαθλοι στις κερκίδες (vid) SHARE