MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ελβετία - Κατάρ: Έχουν απηυδήσει με τον ήλιο οι φίλαθλοι στις κερκίδες (vid)

Ποδόσφαιρο
0
Ο μεσημεριανός ήλιος στον αγώνα της Ελβετίας με το Κατάρ έχει φέρει σε δύσκολη θέση τους φιλάθλους στις κερκίδες, και ειδικά τους Ελβετούς που δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιες θερμοκρασίες και καιρικές συνθήκες.
Ελβετία - Κατάρ: Έχουν απηυδήσει με τον ήλιο οι φίλαθλοι στις κερκίδες (vid)