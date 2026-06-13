Ελβετία - Κατάρ: Έχουν απηυδήσει με τον ήλιο οι φίλαθλοι στις κερκίδες (vid)

Ο μεσημεριανός ήλιος στον αγώνα της Ελβετίας με το Κατάρ έχει φέρει σε δύσκολη θέση τους φιλάθλους στις κερκίδες, και ειδικά τους Ελβετούς που δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιες θερμοκρασίες και καιρικές συνθήκες.