Αγγελόπουλοι στους παίκτες: «Γράψατε ιστορία, είστε οι καλύτεροι σε Ελλάδα και Ευρώπη» (vid)

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι μίλησαν στους παίκτες του Ολυμπιακού και τους τόνισαν πως έγραψαν ιστορία φέτος.

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι μίλησαν στα αποδυτήρια στους «ερυθρόλευκους» παίκτες. Τους τόνισαν πως είναι οι καλύτεροι σε Ελλάδα και Ευρώπη και υπογράμμισαν ότι φέτος έγραψαν ιστορία.

«Συγχαρητήρια, απόψε είναι μία ιστορική βραδιά. Ο Ολυμπιακός είχε να το κάνει από το 2012, Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Μας κάνατε περήφανους, γράψατε ιστορία. Και συνεχίζουμε.

Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Είστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το αξίζετε 100%. Συνεχίζουμε για ακόμα καλύτερα» ανέφεραν.

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