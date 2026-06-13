Πρώτοι σκόρερ για τους πρωταθλητές Ευρώπης ήταν οι Λάρα και Μπούριαν με τρία γκολ ο καθένας, ενώ από την Προ Ρέκο ξεχώρισε ο Κοντέμι με επίσης τρία τέρματα.
Με τη νίκη αυτή, η Μπαρτσελονέτα ανέβηκε ξανά στην κορυφή του ευρωπαϊκού πόλο, βάζοντας τέλος στην πορεία της πολυνίκη του θεσμού Προ Ρέκο προς το 12ο Champions League της ιστορίας της.
Το ματς
Ο τελικός ξεκίνησε με πολλές επιθετικές λύσεις από τις δύο ομάδες. Η Μπαρτσελονέτα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, όμως η Προ Ρέκο απάντησε άμεσα και το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 6-6.
Στη δεύτερη περίοδο οι Ιταλοί εκμεταλλεύτηκαν την αποτελεσματικότητά τους στον παίκτη παραπάνω και κατάφεραν να πάρουν σημαντικό προβάδισμα. Η Προ Ρέκο έφτασε ακόμη και στο +3 (11-8), ωστόσο οι Ισπανοί βρήκαν τις λύσεις στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου και μείωσαν σε 12-11, μένοντας απόλυτα μέσα στη διεκδίκηση του τίτλου.
Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο τρίτο οκτάλεπτο. Η Μπαρτσελονέτα βελτίωσε την αμυντική της λειτουργία, περιόρισε τα επιθετικά όπλα των Ιταλών και με ένα επιμέρους 5-1 πέρασε μπροστά στο σκορ με 16-13, βάζοντας τις βάσεις για τη μεγάλη ανατροπή.
Στην τελευταία περίοδο η Προ Ρέκο προσπάθησε να επιστρέψει. Μείωσε τη διαφορά και έφτασε στο 17-16 λίγο περισσότερο από ένα λεπτό πριν από το τέλος. Παρά την πίεση των Ιταλών και την ευκαιρία που είχαν με παίκτη παραπάνω, η ισπανική ομάδα κράτησε το προβάδισμα και πανηγύρισε τη νίκη.
Τα οκτάλεπτα: 6-6, 5-6, 3-2, 3-2.