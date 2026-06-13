Η Μπαρτσελονέτα είναι ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οι Καταλανοί επικράτησαν με 17-16 της Προ Ρέκο στον μεγάλο τελικό του Champions League στη Μάλτα και κατέκτησαν το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους, δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη τους επιτυχία το 2014.

Πρώτοι σκόρερ για τους πρωταθλητές Ευρώπης ήταν οι Λάρα και Μπούριαν με τρία γκολ ο καθένας, ενώ από την Προ Ρέκο ξεχώρισε ο Κοντέμι με επίσης τρία τέρματα.

Με τη νίκη αυτή, η Μπαρτσελονέτα ανέβηκε ξανά στην κορυφή του ευρωπαϊκού πόλο, βάζοντας τέλος στην πορεία της πολυνίκη του θεσμού Προ Ρέκο προς το 12ο Champions League της ιστορίας της.

Το ματς

Ο τελικός ξεκίνησε με πολλές επιθετικές λύσεις από τις δύο ομάδες. Η Μπαρτσελονέτα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, όμως η Προ Ρέκο απάντησε άμεσα και το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 6-6.

Στη δεύτερη περίοδο οι Ιταλοί εκμεταλλεύτηκαν την αποτελεσματικότητά τους στον παίκτη παραπάνω και κατάφεραν να πάρουν σημαντικό προβάδισμα. Η Προ Ρέκο έφτασε ακόμη και στο +3 (11-8), ωστόσο οι Ισπανοί βρήκαν τις λύσεις στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου και μείωσαν σε 12-11, μένοντας απόλυτα μέσα στη διεκδίκηση του τίτλου.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο τρίτο οκτάλεπτο. Η Μπαρτσελονέτα βελτίωσε την αμυντική της λειτουργία, περιόρισε τα επιθετικά όπλα των Ιταλών και με ένα επιμέρους 5-1 πέρασε μπροστά στο σκορ με 16-13, βάζοντας τις βάσεις για τη μεγάλη ανατροπή.

Στην τελευταία περίοδο η Προ Ρέκο προσπάθησε να επιστρέψει. Μείωσε τη διαφορά και έφτασε στο 17-16 λίγο περισσότερο από ένα λεπτό πριν από το τέλος. Παρά την πίεση των Ιταλών και την ευκαιρία που είχαν με παίκτη παραπάνω, η ισπανική ομάδα κράτησε το προβάδισμα και πανηγύρισε τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 6-6, 5-6, 3-2, 3-2.