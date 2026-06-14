«Ο Λιόλιος υπεύθυνος για ό,τι έγινε στους τελικούς - Ξεκαθαρίζει άμεσα για προπονητή στον Παναθηναϊκό»

Η Magic Euroleague σχολίασε τα όσα συνέβησαν στο Game 5 του ΣΕΦ και σε όλους τους τελικούς για τους οποίους είναι υπεύθυνος ο Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ στάθηκε και στο θέμα του προπονητή που ξεκαθαρίζει άμεσα.

Ο Ολυμπιακός με το σύστημα να δίνει τον καλύτερο του εαυτό, κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα για την σεζόν 2025-26.

Για τα όσα συνέβησαν στους τελικούς η ευθύνη βαραίνει μόνο έναν. Τον Βαγγέλη Λιόλιο. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μαζί με την ΚΕΔ έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να χαρίσει το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό που «αιχμαλωτίστηκε» σε όλη την σειρά από τους «πράσινους».

Παράλληλα συζητήθηκε και το θέμα του προπονητή στο τριφύλλι, του οποίου το ζήτημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα.

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