Ο Ολυμπιακός έβγαλε τον Χέις-Ντέιβις από το γήπεδο

Οι ανθρώπου του Ολυμπιακού δεν επέτρεψαν στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις να κάνει το καθιερωμένο ζέσταμά του στο ΣΕΦ.

Ο Αμερικανός άσος έφυγε νωρίτερα από την αποστολή του Παναθηναϊκού με βαν για το ΣΕΦ, ώστε να κάνει το καθιερωμένο ζέσταμά του, αλλά οι άνθρωποι των «ερυθρολεύκων» δεν του το επέτρεψαν.

Αρχικά ο Χέις-Ντέιβις πήγε να μπει στην κεντρική σάλα, όταν ενημερώθηκε πως γίνονται εργασίες καθαρισμού. Στη συνέχεια πήγε στο βοηθητικό, όπου όμως ούτε εκεί του επετράπη να κάνει το ζέσταμά του.

Αυτό θα γίνει στις 16:00 όταν θα ανοίξουν οι πόρτες του ΣΕΦ κανονικά, με τον Ολυμπιακό να έχει ενημερώσει πως δεν θα επιτρέψει στον Χέις-Ντέιβις να κάνει το ζέσταμά του.