Ελπίδα για τη Δημοκρατία: «Καταφεύγει σε fake news ο Μητσοτάκης για να ανακόψει την πολιτική φθορά»

Το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» με αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου, ασκεί σκληρή κριτική και υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός επιχείρησε να παρουσιάσει μια εικόνα της χώρας που απέχει από την πραγματικότητα.

Στην ανακοίνωση του, το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» κάνει λόγο για «fake news» του Κυριάκου Μητσοτάκη και για προσπάθεια ωραιοποίησης της κατάστασης σε κρίσιμους τομείς, όπως τα εθνικά ζητήματα, η λειτουργία του κράτους δικαίου, η ελευθερία του Τύπου και η διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία»:

«Θα περίμενε κανείς από την εκτενή συνέντευξη ενός Πρωθυπουργού που απεγνωσμένα προσπαθεί να περιορίσει την πολιτική κατρακύλα του, ότι θα ακούσει μια σοβαρή ενημέρωση για την κατάσταση της χώρας που διοικεί, ώστε παρά τα μύρια σκάνδαλα, να εμπνεύσει στους πολίτες κάποια στοιχειώδη αξιοπιστία.

Αντ’ αυτού, είδαμε για άλλη μια φορά τον κ. Μητσοτάκη να υποτιμά τη νοημοσύνη μας και να επιστρατεύει fake news, προκειμένου να παρουσιάσει μια παραμυθένια εικόνα, που δεν έχει καμία σχέση ούτε με όσα βιώνουν οι πολίτες, ούτε με την πραγματική οικονομία, ούτε με όσα ξεκάθαρα καταγράφουν επίσημοι εθνικοί και διεθνείς φορείς.

Ακούσαμε λ.χ. τον Πρωθυπουργό να μας διαβεβαιώνει ότι την προηγούμενη διετία η δράση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στο Αιγαίο «ήταν σχεδόν μηδενική».

Με βάση όμως τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ το 2024 υπήρξαν 502 παραβάσεις και παραβιάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικά αεροσκάφη. Το 2025 καταγράφηκαν επισήμως 1.312 παραβάσεις, ενώ μόνο το πρώτο πεντάμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 531.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο κράτος δικαίου, λέγοντας ότι από τους διεθνείς φορείς που καταγράφουν τη στάση των χωρών απέναντι στη λειτουργία των θεσμών της δικαιοσύνης, φαίνεται δήθεν η συνεχής πρόοδος της Ελλάδας. Ενώ η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2022 έχει απευθύνει ετησίως δεκάδες συστάσεις για την κατάσταση της δικαιοσύνης στη χώρα μας.

Παράλληλα στον Δείκτη Κράτους Δικαίου του WJP καταγράφεται σαφώς η σταθερή πτώση της χώρας μας την τελευταία επταετία, έχοντας πλέον κατρακυλήσει στην σχεδόν τελευταία ντροπιαστική 29η θέση μεταξύ των 31 χωρών της ομάδας ΕΕ/EFTA/Βόρειας Αμερικής.

Εξίσου υποκριτική η αναφορά του στα ζητήματα ελευθερίας Τύπου, όπου και πάλι επικαλούμενος αορίστως διεθνείς φορείς, αναρωτήθηκε με εμφανή θυμηδία, πώς είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος ότι οι δημοσιογράφοι στη χώρα μας δεν απολαμβάνουν πλήρους ελευθεροτυπίας.

Τόσο πολιτικό θράσος, ενώ είναι πανευρωπαϊκά γνωστό ότι η Ελλάδα για 5η συνεχόμενη χρονιά, κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των χωρών της ΕΕ και κάτω από χώρες όπως η Αλβανία, η Μογγολία και η Μαυριτανία, σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ελευθερία του Τύπου, με βάση τους αξιόπιστους δείκτες του World Press Freedom Index.

Σε ό,τι αφορά την αήθη αναφορά του περί «ξυλολιάδας» στην τραγωδία των Τεμπών, τον παραπέμπουμε στα πορίσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους για παρουσία ξυλολίου και στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού του ERA, όπου ρητά καταγράφεται ότι υπήρχε στο τρένο των Τεμπών παράνομο φορτίο χημικών υδρογονανθράκων, η σύνθεση του οποίου θα είχε εντοπιστεί αν ο τόπος δεν είχε άμεσα μπαζωθεί!

Όταν ο Πρωθυπουργός μιας χώρας επιδίδεται με τόση άνεση σε τόσα πολιτικά – και όχι μόνο – ψευδή, οφείλουμε να ανησυχούμε βαθιά για κάθε μέρα που συνεχίζει να κρατά τα ηνία της χώρας μας».

Πηγή: newsit.gr