«Η Τσέλσι είναι έτοιμη να εκτοξεύσει την αξία του Έντσο Φερνάντες μετά το Μουντιάλ»

Η Τσέλσι φέρεται να παρακολουθεί στενά την πορεία του Έντσο Φερνάντες με την εθνική Αργεντινής στο Μουντιάλ, αφού οι εμφανίσεις του θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την αγοραστική του αξία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι «Μπλε» αξιολογούν ήδη τον Αργεντινό μέσο στα 120 εκατομμύρια λίρες, ωστόσο ένα εντυπωσιακό τουρνουά στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού ενδέχεται να ανεβάσει το ποσό ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας τα 135 εκατομμύρια λίρες.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει συζητήσεις γύρω από το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αναζητά μακροπρόθεσμες λύσεις για τη μεσαία γραμμή της. Πολλοί εκτιμούν ότι οι Μαδριλένοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα αν θέλουν να αποκτήσουν τον 25χρονο άσο πριν εκτοξευθεί περαιτέρω η τιμή του.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν πως η Ρεάλ οφείλει να περιμένει μέχρι την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ώστε να αξιολογήσει εκ νέου τα δεδομένα πριν προχωρήσει σε μια επένδυση τέτοιου μεγέθους.