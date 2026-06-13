Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Νότιγχαμ

Ο δεύτερος σταθμός της Μαρίας Σάκκαρη στο γρασίδι είναι το Νότιγχαμ (WTA 250) και μπαίνει από νωρίς στα... βαθιά.

Συγκεκριμένα, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.6 του ταμπλό) θα παίξει στον πρώτο γύρο με την Τσινγουέν Ζενγκ, χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού και άλλοτε Νο.4 στον κόσμο.

Η 23χρονη Κινέζα μπορεί να βρίσκεται πλέον στο Νο.122, αλλά η πτώση της οφείλεται σε απουσία από το tour λόγω τραυματισμού.

Αν καταφέρει να προκριθεί στον δεύτερο γύρο, θα βρει εκεί τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Τάλια Γκίμπσον και τη Φρανσέσκα Τζόουνς, ενώ η πιθανότερη αντίπαλος στα προημιτελικά είναι η επικεφαλής του ταμπλό Ίβα Γιόβιτς, που έχει περάσει στα ημιτελικά του Queen's.

Όποια παίκτρια περάσει στα ημιτελικά, λογικά θα παίξει με Μαρί Μπούζκοβα ή Ζάκλιν Κρίστιαν.

Στο Νο.2 του ταμπλό είναι η Λέιλα Φερνάντες, που έχει μαζί της τις Αν Λι, Έμα Ναβάρο και Μακάρτνι Κέσλερ.

Πιθανοί προημιτελικοί

Γιόβιτς-Σάκκαρη

Μπούζκοβα-Κρίστιαν

Κέσλερ-Ναβάρο

Λι-Φερνάντες