Ολυμπιακός: Εκτός του πέμπτου τελικού ο Ντόρσεϊ

Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα παραταχθεί στον πέμπτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 18:00 (ΣΕΦ, ΕΡΤ 2) τον Παναθηναϊκό στο ματς τίτλου, όμως δε θα έχει στη σύνθεσή του τον Ντόρσεϊ, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις και δεν θα αγωνιστεί.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε χάσει τους τρεις πρώτους τελικούς λόγω τενοντίτιδας, ενώ επέστρεψε στη δράση στο Game 4, χωρίς όμως να τα καταφέρει και τώρα.

Έτσι ο Ολυμπιακός παρατάσσεται με εντεκάδα στον πέμπτο τελικό: Ουόκαπ, Ουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Τζόουνς, Φουρνιέ.