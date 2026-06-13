Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Κατάρ - Ελβετία : Ο Βάργκας κάνει άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα (vid) 13-06-2026 23:42 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ελβετία ΠΡΟΣΩΠΑ Ρόναλντ Βάργκας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Βάργκας χόρεψε την αντίπαλη άμυνα σε μια προσπάθεια του να φτάσει την ομάδα του κοντά σε ένα ακόμη γκολ. Απ’ τα πρώτα που θα πάρει: Το μέτρο-τομή που ο Τσίπρας θεωρεί ότι θα τον ανεβάσει +2 μονάδες στις δημοσκοπήσεις instanews.gr Το φινάλε που «έπρεπε»... menshouse.gr Νέο μεγάλο μπαμ απ’ την πλατφόρμα Αλαφούζου dailymedia.gr Καθαρή, καταιγιστική αδρεναλίνη: Το Netflix φέρνει την ταινία που θα σε κάνει να αφήσεις για λίγο το Μουντιάλ menshouse.gr Διπλό χτύπημα: Πάει να τους πάρει πακέτο απ’ τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1 dailymedia.gr Ξαφνική βόμβα: Η μεταγραφή Ανδρουλάκη που ταράζει τα νερά εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ instanews.gr Το ερώτημα είναι τι θα κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Το 92% χάνει απ’ την πρώτη ερώτηση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ ιστορίας είσαι φωτεινό μυαλό menshouse.gr Κατάρ - Ελβετία : Ο Βάργκας κάνει άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα (vid) SHARE