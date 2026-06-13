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Κατάρ - Ελβετία : Ο Βάργκας κάνει άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Βάργκας χόρεψε την αντίπαλη άμυνα σε μια προσπάθεια του να φτάσει την ομάδα του κοντά σε ένα ακόμη γκολ.
Κατάρ - Ελβετία : Ο Βάργκας κάνει άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα (vid)