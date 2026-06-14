Εξάρχεια: Με πέντε σφαίρες και από πίσω πυροβόλησε το θύμα ο δράστης - Τι εκτιμούν οι αρχές

Πρωτοφανές αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια, στα σκαλάκια της συμβολής των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, κάτω από τον λόφο του Στρέφη και λίγα μέτρα μακριά από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb.gr, το θύμα, ο οποίος φέρεται να είναι άνδρας αραβικής καταγωγής, γύρω στα 35 του χρόνια, καθόταν στα σκαλάκια και ξαφνικά ο δράστης τον προσέγγισε αθόρυβα από πίσω και με ένα πιστόλι τού έριξε τουλάχιστον πέντε σφαίρες.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς όλα έγιναν βράδυ Σαββάτου, με την περιοχή να είναι γεμάτη από κόσμο. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Εξαρχείων και του Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασαν άμεσα στο σημείο, οι οποίοι αυτή την ώρα παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Στο παρελθόν, δεν ήταν λίγες οι φορές που κάτοικοι της περιοχής κατήγγειλαν στο αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων ότι στο συγκεκριμένο σημείο γίνεται διακίνηση ναρκωτικών. Αυτές είναι και οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, ότι πίσω από το έγκλημα «κρύβεται» ξεκαθάρισμα για το εμπόριο ναρκωτικών στην περιοχή.

Πηγή: newsbomb.gr