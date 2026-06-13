Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: «Κάποιος μου έδωσε κάτι να πιω για να μην ξυπνήσω», υποστήριξε στην απολογία του ο 65χρονος Ιταλός

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου και του γιου της στο Αίγιο.

Ο κατηγορούμενος από την πρώτη στιγμή επιμένει ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση του φονικού, έχοντας δώσει διαφορετικές εκδοχές για το τί συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης (09.06.2026).

Ο 65χρονος έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου (13.06.2026) και παρέμεινε για περίπου τέσσερις ώρες στο γραφείο της ανακρίτριας για την διπλή δολοφονία της 54χρονης και του 26ρονου, μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο στο Αίγιο. Πριν απαντήσει στις ερωτήσεις της, κατέθεσε πολυσέλιδο, 16σέλιδο υπόμνημα, ενώ οι απαντήσεις του στις ερωτήσεις της ανακρίτριας ξεπέρασαν συνολικά τις 20 σελίδες.

Κατά την απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της, επιμένοντας ότι δεν υπήρχε κανένα οικονομικό κίνητρο πίσω από το έγκλημα.

«Ήταν ξεκαθαρισμένο στην οικογένεια ότι η γιαγιά ήθελε να δώσει το σπίτι και το οικόπεδο στον εγγονό. Καμία σχέση με δήθεν οικονομικό κίνητρο. Ήμουν ερωτευμένος με τη Μαρία και είμαι ακόμη. Όταν η Μαρία αντιμετώπιζε προβλήματα, την “έτρεχα” εγώ. Στην Ιταλία κάθισα τέσσερις μήνες μαζί της. Αγαπάω τη γυναίκα μου και το παιδί μου», φέρεται να υποστήριξε.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, την ώρα του φονικού κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο του σπιτιού και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, παρά μόνο όταν ξύπνησε και βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της. Μάλιστα, σύμφωνα στο Mega, μιλώντας στην ανακρίτρια λοιπόν και στην εισαγγελέα, ο 65χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενδεχομένως κάποιος να του είχε δώσει κάτι και είχε πιει, και γι’ αυτό δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί, τι γινόταν γύρω του.

Όπως είπε στους δικαστικούς λειτουργούς, είχε πέσει σε τόσο βαρύ ύπνο ούτως ώστε να μην ακούσει μία φασαρία που γινόταν μέσα στο σπίτι και ένα διπλό φονικό.

Η θέση της υπεράσπισης

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Νικόλαος Λιμπαντζής, υποστήριξε – σύμφωνα με την ΕΡΤ – ότι ο εντολέας του παραμένει σταθερός στη θέση του περί αθωότητας.

«Συνεχίζει την ίδια τακτική. Είναι παντελώς αθώος και δεν έχει διαπράξει το παραμικρό έγκλημα. Έχουμε κάτοψη του σπιτιού από την οποία προκύπτει ότι το δωμάτιο όπου έγιναν οι φόνοι δεν συνορεύει με το σημείο όπου κοιμόταν ο κατηγορούμενος, αλλά απέχει με τρεις τοίχους», ανέφερε.

Παράλληλα, η υπεράσπιση προανήγγειλε την κατάθεση προσφυγής κατά της απόφασης προσωρινής κράτησης, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστεί και τεχνικός σύμβουλος που θα παρακολουθήσει την εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας και την αξιολόγηση των ευρημάτων.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος Μαρία Ιατροπούλου υποστήριξε ότι «υπάρχουν βασικά στοιχεία που λείπουν από τη δικογραφία και αφορούν τη σχέση του ζευγαριού», σημειώνοντας ότι ο κατηγορούμενος κατέρρεε συναισθηματικά κάθε φορά που γινόταν αναφορά στη σύντροφό του και στον 26χρονο.

Τα στοιχεία που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων από τα ευρήματα που συλλέχθηκαν στον τόπο του εγκλήματος.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον εντοπισμό κηλίδας αίματος της 54χρονης πάνω στο φλόμπερ που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, στοιχείο που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, ενδέχεται να υποδηλώνει πάλη του θύματος με τον δράστη.

Παράλληλα, ερευνάται το όχημα του 65χρονου για τυχόν ίχνη αίματος, ενώ κρίσιμα θεωρούνται και τα καταγραφικά συστήματα καμερών που ενδέχεται να αποκαλύψουν αν το τζιπ του μετακινήθηκε το βράδυ της διπλής δολοφονίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κινητό τηλέφωνο της άτυχης γυναίκας δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, καθώς οι αστυνομικοί βρήκαν μόνο το καπάκι παλαιότερης συσκευής.

Βαρύ πένθος στο Αίγιο

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν το πρωί οι κηδείες της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής να αποχαιρετούν μητέρα και γιο.

Η υπόθεση εξακολουθεί να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς συνεχίζεται η συλλογή και αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων από τις διωκτικές αρχές.

Πηγή: newsit.gr