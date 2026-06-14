Ισραήλ: Έκτακτη σύγκληση του συμβουλίου ασφαλείας για την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Κορυφαίοι ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες Σάββατο πως οι όροι του μνημονίου «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ»

Ο Iσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το συμβούλιο ασφαλείας αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο συναντίληψης (MoU) την Κυριακή με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής, με αντικείμενο τους όρους της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Κορυφαίοι ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες Σάββατο πως οι όροι του μνημονίου «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ» και ότι η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε «βασικούς όρους» της Τεχεράνης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12.

Πηγή: newsbomb.gr