Ολλανδία: Ο Βαν Χέκε θέλει να... μιμηθεί τον θείο του

Αν ο Ολλανδός αμυντικός Γιαν Πολ φαν Χέκε θέλει να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση, θα χρειαστεί να φτάσει μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, στις 19 Ιουλίου.

Ο θείος του, Γιαν Πόρτβλιτ, αμυντικός, έπαιξε για την Ολλανδία στον τελικό του 1978, όπου οι «Οράνιε» έχασαν από την Αργεντινή-που φιλοξενούσε το τουρνουά- στην παράταση ((3-1/1-1 στα 90’).

Ο Φαν Χέκε αναμένεται να είναι αύριο (14/6-22:00) στην ενδεκάδα στο Ντάλας, όταν η Ολλανδία ξεκινήσει τη διαδρομή της στον 6ο όμιλο εναντίον της Ιαπωνίας, δίπλα

στον αρχηγό Βίρτζιλ φαν Ντάικ στο κέντρο της άμυνας.

«Ένα τεράστιο αίσθημα υπερηφάνειας», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Είναι φανταστικό να βρίσκομαι εδώ», πρόσθεσε.

Ο Φαν Χέκε παίρνει την ευκαιρία του μετά τον αποκλεισμό του Γιούριεν Τίμπερ από το τουρνουά λόγω τραυματισμού.

«Είναι το όνειρό μου, αλλά ήταν και το δικό του όνειρο», είπε ο Φαν Χέκε. «Είναι πραγματικά κρίμα που το όνειρό του έχει καταρρεύσει», συμπλήρωσε.

Κατά ειρωνικό τρόπο, ο θείος του Φαν Χέκε μπήκε επίσης στην ομάδα της Ολλανδίας το 1978 υπό παρόμοιες συνθήκες, έχοντας κάνει ντεμπούτο για την Ολλανδία δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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