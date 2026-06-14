Aνανέωσε με τον Μακεδονικό ο Παρασκευάς

Ο Μακεδονικός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον αμυντικό Στέργιο Παρασκευά για ακόμη ένα έτος.

Η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του ΑΣ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Στέργιο Παρασκευά.

Ο 25χρονος (11/02/2001) δεξιός οπισθοφύλακας εντάχθηκε στους Θεσσαλονικείς τον Ιανουάριο του 2026. Σε αυτούς τους μήνες παρουσίας του στον Μακεδονικό μέτρησε 12 συμμετοχές, στο Πρωτάθλημα της Super League 2.

Ο Στέργιος, σε όσα παιχνίδια αγωνίστηκε, απέδειξε ότι πρόκειται για έναν σύγχρονο μπακ, επιπέδου Super League 2, καταφέρνοντας με την μαχητικότητα και το πάθος του να κερδίσει άπαντες στον σύλλογο.

Η διοίκηση του συλλόγου εύχεται στον Στέργιο υγεία, επιτυχίες και προς τις λαμπρότερες μέρες του Μακεδονικού μας!».