Παγκόσμιο ρεκόρ: Ο Ολυμπιακός εκτέλεσε 62 βολές παραπάνω στα 3 ματς του ΣΕΦ!

Χωρίς αναισθητικό χειρούργησαν ΕΟΚ/ΚΕΔ τον Παναθηναϊκό όπως μαρτυρούν οι αριθμοί. Σε τρεις νίκες στο ΣΕΦ που κρίθηκαν σε 2-3 κατοχές, εκτέλεσε 96 βολές έναντι 34 των πρασίνων.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος σε μια σειρά των τελικών της Basket League απέναντι στον Παναθηναϊκό που κρίθηκε στους πέντε αγώνες αλλά και στις... βολές!

Oι ΕΟΚ/ΚΕΔ με τα... εργαλεία που όρισαν στα τρία ματς στο ΣΕΦ, φρόντισαν η δουλειά να γίνει με τους «ερυθρόλευκους» να εκτελούν συνολικά 96 βολές, έναντι μόλις 34 του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, στο Game 1 οι βολές ήταν 29-5 υπέρ των «ερυθρόλευκων» σε ένα ματς που κρίθηκε στους έξι πόντους (82-76), στο Game 3 οι βολές ήταν στο 32-13 φυσικά υπέρ του Ολυμπιακού που πήρε το ματς με 10 πόντους διαφορά (102-92).

Ίδια εικόνα και στον πέμπτο τελικό, με τον Ολυμπιακό να εκτελεί 35 βολές έναντι 16 του Παναθηναϊκού, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στους τέσσερις πόντους (89-85)!