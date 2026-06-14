Τουρνουά ποδοσφαίρου με κόκκινη κάρτα στα... ναρκωτικά από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης

Κόκκινη κάρτα στα ναρκωτικά «έδειξαν» οι συμμετέχοντες στο Τουρνουά Ποδοσφαίρου που πραγματοποιήθηκε χθες, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Βελβεντού.

Το τουρνουά υλοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Διακίνησής τους, σε συνδιοργάνωση με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κοζάνης και τις Ενώσεις Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Μακεδονίας, Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης και της Τοπικής Διοίκησης Κοζάνης (Ι.Ρ.Α) της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.

Με μήνυμα «Κόκκινη κάρτα στα Ναρκωτικά .... Σκοράρω στη Ζωή» έγιναν αγώνες ποδοσφαίρου, στους οποίους συμμετείχαν η ποδοσφαιρική ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, καθώς και οι παλαίμαχοι των ποδοσφαιρικών ομάδων ΠΑΟΚ, ΛΑΡΙΣΑΣ και ΚΟΖΑΝΗΣ. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Δημήτριος Χατσίδης, μιλώντας για τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσο πρόληψης, κυρίως της νεολαίας απέναντι στη μάστιγα των ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων στα παιδιά διανεμήθηκε αναμνηστικό μπλουζάκι με το μήνυμα της διοργάνωσης, ενώ μετά το πέρας των αγώνων, απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες στις ομάδες που συμμετείχαν στο τουρνουά ποδοσφαίρου.

*Φωτο από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας.