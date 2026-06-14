Μαρόκο και Βραζιλία άφησαν υποσχέσεις για ματσάρα, όμως μετά το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου μας χάρισαν μια... σούπα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τον βαθμό.

Οι Μαροκινοί μπήκαν με επιθετικές διαθέσεις στο ματς και αφού απείλησαν την εστία του Άλισον, κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 21ο λεπτό, με τον Μπραχίμ Ντίαθ να βγάζει με υπέροχη κάθετη μπαλιά τον Σαϊμπάρι στην πλάτη της άμυνας των Βραζιλιάνων, με τον επιθετικό της Αϊντχόφεν να περνάει την μπάλα πάνω από τον Άλισον για το 0-1.

Μετά το γκολ του Μαρόκου, οι Βραζιλιάνοι ισορρόπησαν το ματς, πήραν την μπάλα στα πόδια τους και άρχισαν να δημιουργούν καταστάσεις στην αντίπαλη άμυνα, με τον Βινίσιους Τζούνιορ στο 32ο λεπτό, να κάνει το μπάσιμο από τα αριστερά και με τρομερό πλασέ από πλάγια θέση, νίκησε τον Μπούνου, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η Σελεσάο, μάλιστα πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον Λούκας Πακετά να πιάνει δυνατό σουτ, αναγκάζοντας τον Μπούνου να επέμβει με υπερένταση, απομακρύνοντας τον κίνδυνο σε κόρνερ, με αυτή να είναι η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου.

Το απόλυτο τίποτα στο δεύτερο μέρος

Σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ο ρυθμός έπεσε αισθητά με τις δύο ομάδες να αναλώνονται σε ανούσια κατοχή, χωρίς να μπορούν να φανούν απειλητικές στις δύο εστίες, με τις αλλαγές των δύο προπονητών να μην βοηθούν στην βελτίωση του θεάματος στο δεύτερο μέρος.

Οι παίκτες του Μαρόκου και της Βραζιλίας, μάλιστα περισσότερες φορές βρίσκονταν πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο και χαρακτηριστικό της εικόνας του δεύτερου ημιχρόνου ήταν το... ρεκόρ στις καθυστερήσεις στο φετινό Mundial, με τα 10 λεπτά που έδωσε ο Σλάτκο Βίντσιτς ως έξτρα χρόνο.

Ούτε αυτό το διάστημα όμως ήταν ικανό να προσφέρει κάτι ουσιώδες στο ματς, με το τελευταίο σφύριγμα του Σλοβένου διαιτητή, να βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες στην πρεμιέρα τους στο Group C της διοργάνωσης.

Oι συνθέσεις

Bραζιλία: Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντόουγκλας Σάντος, Ρότζερ Ιμπάνιες (46′ Ντανίλο), Κασεμίρο (46′ Φαμπίνιο), Μπρούνο Γκιμαράες (80′ Ντανίλο Σάντος), Πακετά (62 Κούνια), Βινίσιους, Ραφίνια, Ίγκορ Τιάγκο (62′ Λουίς Ενρίκε)

Μαρόκο: Μπούνου, Χακίμι, Μαζραουί (80′ Σαλάχ-Εντιν), Ντιόπ, Ριάντ, Μπουαντί, Ουναχί (65′ Ελ Μουραμπέτ΄), Ελ Κανούς (80′ Αμαϊμουνί), Ελ Αϊναουί, Ντίαθ (64′ Τάλμπι), Σαϊμπάρι (89′ Ραχίμι)

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