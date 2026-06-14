«Το έγκλημα του συστήματος Μπαρτζώκα ολοκληρώθηκε, ντροπή για το ελληνικό μπάσκετ», έγραψε Ελληνίδα ηθοποιός!

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση της ηθοποιού Άννας Ελεφάντη, που ανάρτησε βίντεο με φάουλ που γίνεται από τον Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν, κάνοντας λόγω για «έγκλημα του συστήματος Μπαρτζώκα εις βάρος του Παναθηναϊκού».
«Το έγκλημα του συστήματος Μπαρτζώκα εις βάρος του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε. Ντροπή για το ελληνικό μπάσκετ. Ντροπή!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Άννα Ελεφάντη.
Το έγκλημα του συστήματος Μπαρτζώκα εις βάρος του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε.— Άννα Ελεφάντη (@Anna_Elefanti) June 13, 2026
Ντροπή για το ελληνικό μπάσκετ.
Ντροπή!#paobc pic.twitter.com/Y2GGyv6RI4