«Το έγκλημα του συστήματος Μπαρτζώκα ολοκληρώθηκε, ντροπή για το ελληνικό μπάσκετ», έγραψε Ελληνίδα ηθοποιός!

Τα όσα έγιναν στους τελικούς της Basket League με το... σπρώξιμο από ΕΟΚ/ΚΕΔ στον Ολυμπιακό, έφερε αντιδράσεις και στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση της ηθοποιού Άννας Ελεφάντη, που ανάρτησε βίντεο με φάουλ που γίνεται από τον Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν, κάνοντας λόγω για «έγκλημα του συστήματος Μπαρτζώκα εις βάρος του Παναθηναϊκού».

«Το έγκλημα του συστήματος Μπαρτζώκα εις βάρος του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε. Ντροπή για το ελληνικό μπάσκετ. Ντροπή!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Άννα Ελεφάντη.