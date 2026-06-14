Η νέα λίστα Forbes για τους Έλληνες εφοπλιστές: Πού βρίσκονται Μαρινάκης, Αλαφούζος, Αγγελόπουλοι, Βαρδινογιάννης

Τους 50 κορυφαίους εφοπλιστές για τη χρονιά που πέρασε έκανε γνωστούς η ελληνική έκδοση του περιοδικού Forbes.

Η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει και το 2026 να αποτελεί τη σημαντικότερη δύναμη του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κυριαρχεί στις θάλασσες.

Το περιοδικό Forbes δημοσίευσε τη λίστα με τους κορυφαίους Έλληνες εφοπλιστές για τη χρονιά που πέρασε, με την Μαρία Αγγελικούση να παραμένει σταθερά στην κορυφή, με 143 πλοία στο ενεργητικό του στόλου της εταιρείας της, αξίας πάνω λίγο πάνω από 17,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της VESON/Vessels Value.

Στη 2η θέση (από την 4η που βρισκόταν πέρυσι) έρχεται η εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη, με ίδιο αριθμό στόλου (143 πλοία), αλλά αξία λίγο πάνω από 16 δισ. δολάρια.

Την πρώτη πεντάδα κλείνουν οι Γιώργος Προκοπίου (202 πλοία, 14 δισ.), Γιώργος Οικονόμου (111 πλοία, 10,7 δισ.) και Αγγελική Φράγκου (147 πλοία, 9,1 δισ.) και ο Νικόλαος Τσάκος έρχεται 6ος με 114 πλοία (8,9 δισ.).

Γιάννης και Αριστείδης (υιος) Αλαφούζος με 13 πλοία (1,5 δισ.) μπήκαν φέτος στη λίστα και μάλιστα βρισκόμενοι στην 30η θέση. Νεοεισερχόμενη στη λίστα (Νο.37) είναι και η εταιρεία των αδερφών Αγγελόπουλων με 14 πλοία (1.16 δισ.), στη 43η θέση η οικογένεια Βαρδινογιάννη (31 πλοία, 834 εκατ.) και στην 50η ο Νικόλας Πατέρας (27 πλοία, 374 εκατ.).

Πηγή: Forbesgreece