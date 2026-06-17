Στενά του Ορμούζ: Τα πρώτα ιρανικά τάνκερ έσπασαν τον αμερικανικό αποκλεισμό έπειτα από δύο μήνες

Τα δύο ιρανικά υπερδεξαμενόπλοια τύπου VLCC μετέφεραν συνολικά 3,8 εκατ. βαρέλια αργού, στις πρώτες ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου έπειτα από δύο μήνες.

Δύο ιρανικά υπερδεξαμενόπλοια τύπου VLCC κατάφεραν να περάσουν την περίμετρο του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, πραγματοποιώντας τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν εδώ και δύο μήνες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων TankerTrackers, τα πλοία Diona και Hero 2, τα οποία ανήκουν στην Εθνική Ιρανική Εταιρεία Δεξαμενόπλοιων, μετέφεραν συνολικά 3,8 εκατ. βαρέλια ιρανικού αργού.

Τα στοιχεία από τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης των πλοίων επιβεβαιώθηκαν και από δορυφορικές εικόνες της 15ης Ιουνίου 2026.

Την ίδια ώρα, ένα τρίτο ιρανικό δεξαμενόπλοιο, το Stream, πλησιάζει τη γραμμή του αποκλεισμού από την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Πακιστάν, όπου παρέμενε επί επτά εβδομάδες περιμένοντας να εισέλθει στο Ιράν.

Πηγή: newsbomb.gr