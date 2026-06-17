Απορρίφθηκε η έφεση της Γκάνας για την βίζα του Παρτέϊ!

Καναδικό δικαστήριο απέρριψε την έφεση της Γκάνας, που ζητούσε να επιτραπεί στον Τόμας Παρτέι, ο οποίος θα δικαστεί για βιασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2027, να εισέλθει στον Καναδά για τον εναρκτήριο αγώνα στο Mundial.

Η Γκάνα αμφισβήτησε την απόφαση των καναδικών αρχών να απαγορεύσουν στον Γκανέζο μέσο την είσοδο στη χώρα λόγω των κατηγοριών εναντίον του.

Ωστόσο, ένας δικαστής του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου του Καναδά απέρριψε την έφεση την Τρίτη, σύμφωνα με το καναδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα CBC.

Ο πρώην παίκτης της Άρσεναλ, που αγωνίζεται αυτήν την στιγμή στη Βιγιαρεάλ στην Ισπανία, δεν μπορεί να ταξιδέψει στο Τορόντο, όπου η Γκάνα θα αρχίσει την πορεία της για το Παγκόσμιο Κύπελλο την Τετάρτη εναντίον του Παναμά.

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