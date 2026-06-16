«Ο Παναθηναϊκός προσφέρει τριετές συμβόλαιο 5 εκατομμυρίων στον Ομπράντοβιτς»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, η πρόταση του Παναθηναϊκού AKTOR στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς φτάνει τα 5 εκατομμύρια για τρία χρόνια.

Οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό AKTOR τρέχουν, μετά την επίσημη αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν από τον σύλλογο. Οι «πράσινοι» ψάχνουν τον επόμενο προπονητή τους και στην κορυφή της λίστας τους βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Σύμφωνα με το «Mozzart Sports», το «τριφύλλι» έχει προσεγγίσει τον θρυλικό τεχνικό και του έχει προσφέρει συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια, με τις απολαβές του να φτάνουν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Πλέον, μένει να φανεί αν τελικά οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν ξανά. Θυμίζουμε πως ο «Ζοτς» ξεκίνησε την σεζόν στην Παρτιζάν πριν αποχωρήσει από τον σερβικό σύλλογο, μετά από ένα... μεγάλο και επεισοδιακό σίριαλ.