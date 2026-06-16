Μητσοτάκης από τη Βούλα κατά αντιπολίτευσης: «Ο τζάμπα 1» συναγωνίζεται τον τζάμπα 2»

Με αιχμές κατά της αντιπολίτευσης για «ανέξοδες υποσχέσεις» και σαφή προσπάθεια να αναδείξει τη δημοσιονομική σταθερότητα ως κεντρικό πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περιόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε το απόγευμα της Τρίτης (16.06.2026) με πολίτες στη Βούλα, στο τελευταίο σκέλος της περιοδείας του στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Απορρίπτοντας τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι συνεχείς περιοδείες του δεν συνδέονται με προεκλογικό σχεδιασμό. «Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Αυτό που κάνω εδώ σήμερα, το κάνω τρία χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τις εκλογές», ανέφερε από τη Βούλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία και στη διαχείριση του δημόσιου χρέους, παρουσιάζοντας τη δημοσιονομική πειθαρχία ως βασική παρακαταθήκη της κυβέρνησης. «Για πρώτη φορά η Ελλάδα καταφέρνει να μειώσει το δημόσιο χρέος της με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία της. Έχουμε χρέος να μην κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο χρέος που θα μας πνίξει», σημείωσε.

Στρέφοντας τα πυρά του προς τους πολιτικούς αντιπάλους του, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «στον πολιτικό διαγκωνισμό σήμερα ο “τζάμπα 1” συναγωνίζεται τον “τζάμπα 2”», προσθέτοντας πως «όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει πίσω».

«Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη ημέρα», υπογράμμισε.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρωθυπουργός επέκρινε προτάσεις που, όπως είπε, ακούγονται ενόψει των επόμενων εκλογών.

«Κάποιοι τάζουν δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και εμείς έχουμε μηδενίσει τον φόρο για τη νέα γενιά», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη όσους «μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν».

«Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ακρίβεια, προαναγγέλλοντας την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας «PosoKanei», η οποία θα επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές προϊόντων σε πραγματικό χρόνο.

«Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά. Αύριο παρουσιάζουμε μια καινοτόμα πλατφόρμα, την PosoKanei, που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές», ανέφερε.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, τα οποία εντάσσονται στον σχεδιασμό για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

Ο δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, υποστήριξε ότι «όλα τα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη», προσθέτοντας ότι «η πόλη αλλάζει μορφή με τη βοήθεια της κυβέρνησης».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός είναι «πάντα παρών» στα ζητήματα που απασχολούν την αυτοδιοίκηση.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Βάρης, όπου επανέλαβε ότι η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί «κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας».

Ο πρωθυπουργός επίσης τόνισε πως «αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι τι θα κάνει τη ζωή του καλύτερη» και επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση «δεν έταξε λαγούς με πετραχήλια».

Πηγή: newsit.gr