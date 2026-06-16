Τίμπεργουλβς: Θέλουν να κρατήσουν τον Ντοσούνμου

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς ήδη δουλεύουν στην ανανέωση του συμβολαίου του Άιο Ντοσούνμου.

Η αγωνιστική περίοδος ολοκληρώθηκε και οι ομάδες ετοιμάζουν τα πλάνα τους για τη νέα σεζόν. Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς ήδη έχουν ξεχωρίσει έναν παίκτη που θέλουν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι «Λύκοι» ήδη εργάζονται πάνω στην ανανέωση του συμβολαίου του Άιο Ντοσούνμου, ο οποίος γίνεται free agent αυτό το καλοκαίρι.

Θυμίζουμε πως στο δεύτερο μισό της σεζόν, ο Ντοσούνμου με τους Τίμπεργουλβς είχε 14,4 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ σε 24 παιχνίδια.