Ντόντσιτς: «Σε Ρεάλ και Λέικερς η προσδοκία είναι πάντα η νίκη» - Το σχόλιο για το ΝΒΑ Europe και τα πλάνα των «Λιμνανθρώπων»

Ο Λούκα Ντόντσιτς προχώρησε σε δηλώσεις και μίλησε για τις προσδοκίες σε Λος Άντζελες Λέικερς και Ρεάλ Μαδρίτης, για την off-season των «Λιμνανθρώπων» αλλά και για τα πλάνα επέκτασης του ΝΒΑ στην Ευρώπη.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς φέτος αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα τραυματισμών. Έκαναν την υπέρβαση απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς στα play-offs, όμως δεν μπόρεσαν να προκριθούν και απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του να έχουν ολοκληρωθεί, ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε στην Μαδρίτη ως ambassador του «The One», ενός U18 1v1 τουρνουά μπάσκετ της Nike. Με αφορμή την επίσκεψή του, προχώρησε σε δηλώσεις στην «Marca» και μίλησε για τους πρώτους του μήνες στους «Λιμνανθρώπους», για τις φιλοδοξίες στον οργανισμό αλλά και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

«Είναι πάντα υπέροχο να επιστρέφω εδώ. Έχω επιστρέψει πολλές φορές και πάντα είναι υπέροχα στην Μαδρίτη» ανέφερε αρχικά ο Σλοβένος αστέρας.

«Είναι παρόμοια η κατάσταση» απάντησε για τις προσδοκίες που υπάρχουν στους Λέικερς σε σχέση με την Ρεάλ. «Και στους δύο συλλόγους, η προσδοκία είναι πάντα η νίκη. Αν δεν κερδίσεις το πρωτάθλημα, είναι κακή σεζόν. Έτσι το βλέπω» συνέχισε.

«Ήμασταν άτυχοι με τους τραυματισμούς. Πιστεύω θα μπορούσαμε να φτάσουμε πιο μακριά φέτος, αλλά δεν έγινε» είπε για την φετινή πορεία του συνόλου του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Όσον αφορά το «καυτό» καλοκαίρι των Λέικερς, δήλωσε: «Κάθε offseason είναι σημαντική, αλλά η φετινή ακόμα περισσότερο. Χρειαζόμαστε καλή ομάδα και καλούς ανθρώπους στα αποδυτήρια. Είναι πολύ σημαντικό καλοκαίρι. Πάντα χρειάζομαι σουτέρ γύω μου επειδή οι άμυνες συνήθως με παίζουν με double-team. Και αθλητικούς ψηλούς που μπορού ννα προστατέψουν το στεφάνι και να τελειώσουν φάσεις».

Για τα ατομικά βραβεία και το βραβείο του MVP ανέφερε: «Τα μίντια αποφασίζουν για αυτά τα βραβεία. Φυσικά, θέλω να κερδίσω κάθε τρόπαιο, αλλά το πιο σημαντικό είναι το πρωτάθλημα».

«Υπάρχουν τόσες καλές ομάδες. Το να τελειώσεις τρίτος ή τέταρτος στην Δύση δεν είναι ποτέ εύκολο, αλλά υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν το τρόπαιο» είπε για την δυτική περιφέρεια.

Για τα πλάνα του ΝΒΑ να επεκταθεί στην Ευρώπη ο «Luka Magic» δήλωσε: «Το πρώτο είναι ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουν. Αν δεν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στο ΝΒΑ, την FIBA και την Euroleague, θα υπάρξουν προβλήματα. Αλλά αν δουλέψουν όλοι μαζί, θα είναι σπουδαία ευκαιρία».

Σχετικά με το αν η Αμερική μπορεί να χάσει την κυριαρχία που έχει στο μπάσκετ, ο Ντόντσιτς απάντησε: «Ναι, νομίζω είναι πιθανό. Η Σερβία το έδειξε, φτάνοντας πολύ κοντά. Η Αμερική έχει σπουδαίους παίκτες, οπότε είναι δύσκολο, αλλά νομίζω μπορεί να γίνει».

Τέλος, είχε τα καλύτερα να πει για τον πρώην συμπαίκτη του, Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος κατέκτησε φέτος το πρωτάθλημα: «Έπαιξε πολύ καλά. Του έστειλα ένα μήνυμα, έχει κάθε λόγο να είναι χαρούμενος. Έχουμε και οι δύο βελτιωθεί πολύ από τότε. Δεν είμαστε οι παίκτες που ήμασταν». Ενώ προσέθεσε: «Θα ήταν πολύ καλό, σίγουρα» για το τι θα γινόταν αν έμεναν και οι δύο στους Ντάλας Μάβερικς.