Η Euroleague δημοσίευσε τις καλύτερες στιγμές του Σάριτς (vid)

Ο Ντάριο Σάριτς είναι πλέον παίκτης της Αναντολού Εφές και η Euroleague δημοσίευσε τις καλύτερες στιγμές του από την πρώτη του θητεία.

Η πρώτη «βόμβα»… έσκασε, με την Αναντολού Εφές να ανακοινώνει την απόκτηση του Ντάριο Σάριτς. Ο Κροάτης επιστρέφει στην Ευρώπη και την τουρκική ομάδα μετά από 10 χρόνια.

Ο Σάριτς αποφάσισε να αφήσει το ΝΒΑ, στο οποίο αγωνίστηκε στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, στους Φοίνιξ Σανς, στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, στους Ντένβερ Νάγκετς και στους Σακραμέντο Κινγκς.

Η Euroleague για να τον… καλωσορίσει πίσω δημοσίευσε τις καλύτερες στιγμές από την πρώτη του θητεία.

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