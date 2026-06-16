«Στο ΝΒΑ θεωρούν πως ο Λεμπρόν θα συνεχίσει στους Λέικερς»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αναμένεται να αγωνίζεται και του χρόνου στο ΝΒΑ και όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς για πρώτη φορά μετά από 8 σεζόν είναι free agent και μπορεί να επιλέξει την επόμενη ομάδα του. Οι Λος Άντζελες Λέικερς θέλουν να διατηρήσουν τον «Βασιλιά» στο ρόστερ τους, παρά το γεγονός πως είναι 41 χρονών.

Ο Αμερικανός αστέρας ήταν από τους καλύτερους παίκτες των «Λιμνανθρώπων» και μάλιστα ήταν και κομβικός στην πρόκριση-σοκ απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς.

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Ουίντχορστ, οι υπόλοιπες ομάδες του «μαγικού κόσμου» θεωρούν πως οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί, καθώς αυτή είναι η καλύτερη επιλογή και για τους δύο.

«Πολλές αντίπαλες ομάδες θεωρούν πως αυτό είναι το καλύτερο μονοπάτι για τους Λέικερς και για τον Λεμπρόν και πως στο τέλος θα καταλήξουν εκεί (σ.σ σε συμφωνία) ακόμα και αν υπάρξουν δυσκολίες κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων» ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος.

Τέλος, υπογραμμίζει πως το ενδιαφέρον των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και των Κλίβελαντ Καβαλίερς είναι αληθινό, ωστόσο και οι δύο οργανισμοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν μία ελκυστική προσφορά στον «Βασιλιά».