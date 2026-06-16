Επίσημο: Παρελθόν από την Βιλερμπάν ο Σέλιας (pic)

Ο Ζακ Σέλιας αποτελεί παρελθόν από την Βιλερμπάν, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε πως ο Ζακ Σέλιας δεν θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ο Αμερικανός φέτος στην Euroleague μέτρησε 6,7 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ, 0,4 κλεψίματα και 5,9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 36 ματς και 20:12 λεπτά στο παρκέ.

«Ευχαριστούμε Ζακ

Όλο το κλαμπ σε ευχαριστεί για την αφοσίωσή σου, τον επαγγελματισμό σου και την ενέργεια που έφερες καθημερινά, στο γήπεδο όπως και εκτός αυτού κατά τη διάρκεια της θητείας σου με τις χρώματα της Βιλερμπάν.

Σου ευχόμαστε το καλύτερο για την συνέχεια της καριέρας σου και πολλές επιτυχίες στα μελλοντικά σου προκλήσεις» αναφέρει το «αντίο» της γαλλικής ομάδας.