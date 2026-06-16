Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ενέκρινε την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την Τρίτη (16/6) το νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Με την απόφαση αυτή ξεπεράστηκε ένα από τα τελικά προσκόμματα σε μια πορεία που είχε προκαλέσει επανειλημμένη δυσφορία στην κυβέρνηση Τραμπ.

Η έγκριση των τροποποιήσεων του νόμου συγκέντρωσε 440 ψήφους υπέρ, 151 κατά και 50 αποχές. Η νέα νομοθεσία προβλέπει την κατάργηση των δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά και επιλεγμένα αγροτικά αγαθά, υλοποιώντας έτσι τις υποσχέσεις που είχε δώσει η Ε.Ε. στο πλαίσιο της συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου, η οποία είχε κλειστεί στο γκολφ θέρετρο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον είχε δεχθεί να θέσει ανώτατο όριο 15% στους δασμούς για το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών εξαγωγών, καθώς και να ελαττώσει τις επιβαρύνσεις στα οχήματα που εισάγονται από την Ευρώπη. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν από το περασμένο φθινόπωρο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα της κάλπης. «H ΕΕ εκπληρώνει το καθήκον της», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η οριστικοποίηση της συμφωνίας καθυστέρησε επειδή ζητήθηκαν επιπλέον εγγυήσεις από την πλευρά του Τραμπ, μετά τις απειλές του για προσάρτηση της Γροιλανδίας και την επιβολή εμπορικού αποκλεισμού στην Ισπανία, λόγω της αντίθεσής της στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε τον προηγούμενο μήνα, το Ευρωκοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την Κομισιόν το πάγωμα της συμφωνίας, στην περίπτωση που η αμερικανική πλευρά δεν προχωρήσει σε μείωση των δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο έως τα τέλη του 2026. Παράλληλα, οι δασμολογικές διευκολύνσεις της Ε.Ε. πρόκειται να εκπνεύσουν στο τέλος του 2029, χρονική περίοδο κατά την οποία εκτιμάται ότι ο Τραμπ θα ολοκληρώσει τη θητεία του.

Η χρονική αυτή καθυστέρηση είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί στις αρχές Μαΐου με νέα άνοδο των δασμών, εάν τα ευρωπαϊκά όργανα δεν κατέληγαν σε οριστική απόφαση μέχρι τις 4 Ιουλίου.

Το επόμενο βήμα ανήκει στο Συμβούλιο της Ε.Ε., το οποίο εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη και αναμένεται να επικυρώσει τα σχετικά κείμενα στις 26 Ιουνίου, ώστε στη συνέχεια να πάρουν τον δρόμο για την Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και να τεθούν σε πλήρη ισχύ.

Πηγή: ethnos.gr