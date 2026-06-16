«Σε επαφές εδώ και μήνες οι Χιτ με τους Μπακς - Το ενδιαφέρον των Σέλτικς και η πρόθεση του Γιάννη»

Ο Μπράιαν Ουίντχορστ του «ESPN» μίλησε για την υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, την πρόθεση του «Greek Freak», την πρόταση των Μαϊάμι Χιτ και το ενδιαφέρον των Μπόστον Σέλτικς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί ένα από τα πιο… καυτά ονόματα στο ΝΒΑ, καθώς το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς μόνο βέβαιο δεν είναι.

Ο Μπράιαν Ουίντχορστ του «ESPN» μίλησε για την υπόθεση του «Greek Freak». Αρχικά, ανέφερε πως οι Μαϊάμι Χιτ βρίσκονται εδώ και μήνες σε επαφές με τα «Ελάφια», όμως οι προτάσεις τους δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους.

Την ίδια ώρα, για τον Έλληνα αστέρα ενδιαφέρονται και οι Μπόστον Σέλτικς. Ωστόσο, το γεγονός πως ο Giannis έχει έναν χρόνο στο συμβόλαιό του και έτσι θα πρέπει να διαπραγματευτεί νέο συμβόλαιο, κάνει τους Κέλτες να αισθάνονται άβολα.

Επίσης, υπάρχουν ακόμα δύο εμπόδια για τους Σέλτικς. Το ότι θα πρέπει να παραχωρήσουν είτε τον Τζέιλεν Μπράουν είτε τον Τζέισον Τέιτουμ, αλλά και το γεγονός πως θα πρέπει να αλλάξουν ολόκληρο το αγωνιστικό τους πλάνο.

Τέλος, όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Αντετοκούνμπο είναι ανοιχτός και στις δύο ομάδες και θα ανανέωνε το συμβόλαιό του αν κατέληγε σε κάποια από αυτές.