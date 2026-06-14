Video-Αποκάλυψη SDNA: Ο Τζόουνς χτύπησε άλλες δύο φορές τον Ναν και του έσπασε τα πλευρά εκτός φάσης!

Το SDNA αποκαλύπτει πως ο Τζόουνς προκάλεσε με χτύπημα εκτός φάσης το κάταγμα στα πλευρά του Ναν. Όλα ξεκίνησαν εδώ…

Στον αθλητισμό, μπορεί να συμβεί. Και στη ζωή επίσης. Να… μαυρίσουν όλα και να παρασυρθείς.

Να χάσεις τον έλεγχο από τα ακραία συναισθήματα και να κάνεις πράγματα που δεν σε εκφράζουν. Πράγματα για τα οποία ντρέπεσαι και μετανιώνεις στο τέλος.

Το πρόβλημα αρχίζει να δημιουργείται αν η μία κακή στιγμή είναι μία σειρά από κακές στιγμές.

Αν υπάρχει μία αλληλουχία κακών στιγμών που σε κάνει να αναρωτιέσαι για το τι στα αλήθεια έχει συμβεί εδώ πέρα…

Αυτό που θα δεις παντού να παίζει είναι το βίντεο με τον Τάιρικ Τζόουνς να επιτίθεται με γροθιά στον Κέντρικ Ναν στον διάδρομο έξω από τα αποδυτήρια του ΣΕΦ.

Όχι μία απλή γροθιά βέβαια. Μία γροθιά από έναν τύπο 2,04, με κτηνώδη δύναμη. Μία γροθιά που μοιάζει με φονικό όπλο, ικανό να προκαλέσει ανήκεστο βλάβη σε όποιον άτυχο βρεθεί στο διάβα της.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν τυχερός (ή ικανός) και την απέφυγε, ωστόσο το θέμα μας δεν είναι αυτό, αλλά όσα έγιναν στο παρκέ.

Ένα από τα μεγάλα μυστήρια του πέμπτου τελικού είναι ο λόγος για τον οποίο ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού βρέθηκε νυχτιάτικα στο ΥΓΕΙΑ με διάγνωση για κάταγμα στα πλευρά.

Ουδείς ασχολήθηκε, ουδείς το έψαξε. Σε ποια φάση μπορεί να συνέβη ένας τόσο σοβαρός τραυματισμός;

Σίγουρα, όχι στην κλωτσοπατινάδα έξω από τα αποδυτήρια του ΣΕΦ, διότι ο Ναν δεν ξεκίνησε στην πεντάδα για το δεύτερο ημίχρονο, αφού ήδη υπέφερε.

Άρα κάτι άλλο συνέβη. Κάτι μέσα στο παρκέ.

Το SDNA σκάλισε πολύ την υπόθεση και αίφνης η άκρη του νήματος βρέθηκε. Η δύναμη της εικόνας είναι τόσο ισχυρή, που όλα πλέον μοιάζουν αλληλένδετα. Όλα δένουν μεταξύ τους.

Ο Τάιρικ Τζόουνς μπαίνει για πρώτη φορά στο γήπεδο 2:50 πριν την λήξη της πρώτης περιόδου, με το σκορ στο 19-11.

Περίπου 100 δευτερόλεπτα αργότερα, 1:11 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, όπου φανερώνει η φάση στο βίντεο, με ένα μαρκάρισμα που θυμίζει περισσότερο American football και NFL, ο Τζόουνς απωθεί πολύ δυνατά, προτάσσοντας και τον δεξί του αγκώνα τον Ναν, ο οποίος την… τρώει μάλλον ξώφαλτσα στον ώμο.

Δύο κατοχές αργότερα, όμως, δεν είναι το ίδιο τυχερός. Είναι η φάση 3 στο βίντεο: Ακριβώς 15,8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Τζόζεφ του κάνει το φάουλ σε προσπάθεια διείσδυσης και ενώ συνεχίζει την φάση και βρίσκεται στον αέρα, ο Τάιρικ Τζόουνς έρχεται με τον αριστερό αγκώνα για να σημαδέψει τα πλευρά του.

Κατά διαβολική σύμπτωση είναι το σημείο, όπου υπέστη κάταγμα ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού!

Ένα χτύπημα που πέρασε στο ντούκου από τους διαιτητές, όμως υπάρχει και ακόμα πιο ακραίο.

Μετά από αυτή την αγκωνιά, ο Ναν χρεώθηκε την πρώτη του τεχνική ποινή, όταν πέταξε την μπάλα στον Βεζένκοφ!

Όλα αυτά σε φάση που ένας αντίπαλος του έσπασε τα πλευρά εκτός φάσης!!!

Το τι ακολούθησε στην επανάληψη ήταν απλώς το… φινάλε. Ένα αυστηρό έως ανύπαρκτο φάουλ του Ναν πάνω στον Βεζένκοφ και ο αυτόκλητος υπερασπιστής Τάιρικ Τζόουνς, ο οποίος αρπάζει από τον λαιμό τον Αμερικανό γκαρντ, σε μία φάση 3:17 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Το πιο παράδοξο; Ο Τάιρικ Τζόουνς είχε μπει στο γήπεδο πριν από 15 δευτερόλεπτα στο 3:32 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου στη θέση του Μιλουτίνοφ.

Με άλλα λόγια, ο Κέντρικ Νάν το κορυφαίο επιθετικό όπλο του Παναθηναϊκού, αχρηστεύτηκε, αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές σε δύο φάσεις που στην μία του έσπασαν το πλευρό με αγκωνιά εκτός φάσης και στην άλλη τον γράπωσαν από τον λαιμό!

Το τι ακολούθησε έξω από τα αποδυτήρια, ποιος τις έριξε, ποιος τις έφαγε, ποιος όρμησε, ποιος απάντησε, αν προέκυψε νικητής στα σημεία, πιθανώς να έχουν τη λιγότερη σημασία από όλα. Ο ίδιος έφυγε με πρησμένο πρόσωπο από το γήπεδο αλλά την αποστολή του την εξετέλεσε:

Μέσα σε 5:38 συμμετοχής στον 5ο τελικό, η σούμα για τον Τάιρικ Τζόουνς ήταν 4 πόντοι, 1 ασίστ, 3 φάουλ, ένα σπασμένο πλευρό, ένα γράπωμα από τον λαιμό, ένα ντισκαλιφιέ και αποθέωση στην απονομή του τροπαίου λίγο αργότερα…

Καθένας μπορεί να σκεφτεί πλέον: Αν όλα έγιναν τυχαία, αν δηλαδή ήταν μια αλληλουχία συμπτώσεων ή αν εξυπηρετήθηκε κάποιος σκοπός.