Επίσημο: Στους Μπουλς ο Σπλίτερ

Οι Σικάγο Μπουλς ανακοίνωσαν και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Τιάγκο Σπλίτερ.

Ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την καριέρα του Τιάγκο Σπλίτερ, καθώς ο άλλοτε προπονητής της Παρί, είναι πλέον ο head coach των Σικάγο Μπουλς.

Ο 41χρονος πέρσι ήταν υπηρεσιακός στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και τους οδήγησε σε ρεκόρ 42-40, στην έβδομη θέση της δυτικής περιφέρειας και στα play-offs, όπου αποκλείστηκαν από τους φιναλίστ, Σαν Αντόνιο Σπερς.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Τζέρι, τον Μάικλ, τον Μπράισον και ολόκληρο τον οργανισμό των Σικάγο Μπουλς για την ευκαιρία που μου δίνουν να ηγηθώ αυτής της ιστορικής ομάδας. Οι Μπουλς αντιπροσωπεύουν όλα όσα αγαπώ σε αυτό το άθλημα: μια περήφανη παράδοση, μια πόλη γεμάτη πάθος και μια ομάδα νεαρών, φιλόδοξων παικτών έτοιμων να εξελιχθούν. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αυτός ο οργανισμός και ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δουλειά μου στο Σικάγο» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις.