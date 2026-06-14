Το κλάμα του Άντβοκαατ είναι σημαντικότερο από οποιαδήποτε 7άρα!

Πάντα στη ζωή υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το ποδόσφαιρο. Ο Ντικ Άντβοκαατ το ξέρει και το κλάμα του πριν το ματς του Κουρασάο με τη Γερμανία τα λέει όλα. Πρώτα κατάφερε το... ακατόρθωτο, μετά ήρθε ο εφιάλτης και τώρα ζει το όνειρο. Μετά από αυτό, δεν υπάρχει καμία 7άρα... Γράφει ο Γιάννης Λύκος.

Οι περισσότεροι ίσως δεν ήξεραν καν πως υπάρχει χώρα Κουρασάο στον χάρτη. Την μάθαμε σε αυτό το Μουντιάλ. «Ποιο Κουρασάο τώρα ρε φίλε, μας δουλεύουν;» Πλέον έγινε κι αυτό. Στο πρώτο τoυ ιστορικό ματς έβαλε και γκολ, όλοι πετούσαν στα ουράνια και ευχαριστούσαν αυτόν τον έναν μοναδικό άνθρωπο που τα κατάφερε.

Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτή την τεράστια επιτυχία είναι ο Ντικ Άντβοκαατ. Μιλάμε για έναν προπονητή με πολύ μεγάλη καριέρα τόσο σε εθνικές όσο και σε συλλόγους. Αυτό που κατάφερε όμως με το Κουρασάο είναι μοναδικό. Ανέλαβε την εθνική μίας χώρας που βρίσκεται στη μέση της Καραϊβικής. Πήγε σε μία χώρα που ο πληθυσμός της δεν ξεπερνά καν τις 157 χιλιάδες. Ποδοσφαιρικά μιλώντας, έβαλε μία ολόκληρη χώρα στον χάρτη.

Όλα αυτά είναι το όνειρο. Ωστόσο ο Ντικ Άντβοκαατ τον τελευταίο καιρό ζούσε έναν εφιάλτη. Όλα αυτά που κατάφερε ο 78χρονος τεχνικός τα έκανε ενώ ζούσε τις πιο «μαύρες» μέρες της ζωής του. Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από το ποδόσφαιρο. Η οικογένεια μπαίνει πάντα πάνω από όλα. Αυτό έκανε και ο Άντβοκαατ.

Ο Ολλανδός τεχνικός βρισκόταν στο τιμόνι του Κουρασάο από το 2024 και μόλις κατάφερε το... ακατόρθωτο, να περάσει την ομάδα στα τελικά του Μουντιάλ, ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2026 πως αποχωρεί. Τότε έγινε γνωστή στους περισσότερους και η ιστορία του.

Το τελευταίο διάστημα η μεγαλύτερη κόρη του Άντβοκαατ έδινε μία τεράστια μάχη. Ο αντίπαλος ήταν... άγνωστος, καθώς τα Μέσα έλεγαν πως υπέφερε από μια σοβαρή, απροσδιόριστη ασθένεια. Έτσι, ο 78χρονος δεν το σκέφτηκε ούτε μία στιγμή. Τα παράτησε όλα. «Πάντα έλεγα πως η οικογένεια έρχεται πρώτη από το ποδόσφαιρο» δήλωσε ο ίδιος κατά την παραίτησή του.

Ο χρόνος πέρασε και πάλι καλά η υγεία της κόρης του καλυτέρεψε. Η θεραπεία πήγε καλά και ο «εφιάλτης» μοιάζει πως τελείωσε. Πλέον ήρθε η ώρα ο Άντβοκαατ να ζήσει και το όνειρο. Αυτό που τόσο πολύ πάλεψε τους τελευταίους μήνες. Οι ίδιοι οι παίκτες ζήτησαν ο Ολλανδός να γυρίσει στη θέση του και έτσι έγινε.

Η στιγμή έφτασε, η ομάδα του Κουρασάο μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Αντίπαλος η φοβερή και τρομερή Γερμανία. Δεν νοιάζει κανέναν. Δεν ενδιαφέρει κανέναν το αν θα χάσει η ομάδα τους και το πόσα γκολ θα δεχθεί. Όλοι θέλουν απλά να ζήσουν κάθε στιγμή. Αυτές οι στιγμές είναι ιστορικές.

Πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, ο φωτογραφικός φακός πιάνει τον Άντβοκαατ μόνο του στον πάγκο να κλαίει. Από την μία κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να σκεφτόταν και από την άλλη όλοι μπορούν να φανταστούν αυτό ακριβώς που είχε στο μυαλό του...

Το ματς τελείωσε. Η Γερμανία πήρε τη νίκη με σκορ 7-1. Η πρεμιέρα για το Κουρασάο ήταν ακόμη καλύτερη από αυτή που μπορούσαν να φανταστούν όλοι. Όχι απλά έζησαν μία ιστορική στιγμή, αλλά έβαλαν και ένα γκολ. Το πρώτο τέρμα της ιστορίας τους. Στο τέλος όλοι μαζί αγκαλιασμένοι αποθεώθηκαν από τους οπαδούς της ομάδας λες και πέτυχαν την μεγαλύτερη νίκη.

Ντικ Άντβοκαατ, τι να σου πει εσένα μία ήττα σε ένα απλό παιχνίδι; Τι να σου πει εσένα μία 7άρα σε ένα ματς ποδοσφαίρου. Το ξέρεις καλά και μας το δίδαξες. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το ποδόσφαιρο. Το κλάμα σου έκανε όλους εμάς να δακρύσουμε μαζί σου.

Μην το ξεχνάτε ποτέ, υπάρχουν πάντα πιο σημαντικά πράγματα από ένα άθλημα με μία μπάλα...

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