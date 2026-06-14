Ιδανικό φινάλε σε μια ονειρεμένη χρονιά

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια - επιτέλους - ονειρεμένη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο και πλέον τα καλύτερα έρχονται για τους «ερυθρόλευκους». Γράφει ο Γιώργος Ρουμελιώτης.

Επιτέλους τέλος… Μια εξαντλητική σεζόν για όλους έριξε αυλαία με τον καλύτερο τρόπο για τους «ερυθρόλευκους». Η σεζόν κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη για τον οργανισμό του Ολυμπιακού που πέτυχε αρχικά τον πρώτο στόχο που είχε θέσει με την κατάκτηση της Euroleague και έκλεισε την χρονιά ιδανικά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος που μας έμαθε πολλά.

Ας πιάσουμε τα του χθεσινού ματς από την αρχή. Αν μια ομάδα είχε την πίεση στην πλευρά της αυτή ήταν του Γιώργου Μπαρτζώκα. Και αυτό διότι εξ’ αρχής ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, κόντρα σε έναν αντίπαλο που έμοιαζε… διαλυμένος πριν την έναρξη των τελικών. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός καθ’ όλη την διάρκεια της σειράς φανέρωσε το πόσο καλά στοιχεία διαθέτει σαν ομάδα, διαψεύδοντας ακόμα και τους φιλάθλους του με θετικό τρόπο σχετικά με τον τρόπο που προσέγγισε όλη την σειρά.

Το άγχος για την κατάκτηση του τίτλου θα μπορούσε να πνίξει τους «ερυθρόλευκους» που ωστόσο όταν έπαιξαν το μπάσκετ που έχουν μάθει και δείξει όλη την σεζόν φανέρωσαν την διαφορά των δυο ομάδων. Είχαμε γράψει μετά το Game 4 πως ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κερδίσει το πέμπτο τελικό και ταυτόχρονα το πρωτάθλημα μόνο αν επιστρέψει στις αρχές του και τα όσα έχει δείξει στο παρκέ καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν απόλυτα συγκεντρωμένοι και με στόχευση στο παρκέ. Από νωρίς έδειξαν διάθεση να «χτυπήσουν» και να οδηγήσουν το παιχνίδι μέσα στο ζωγραφιστό, θέλοντας να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα τους και παρά την τρομακτική αστοχία από το τρίποντο (5/25τρ.) ήλεγξαν το παιχνίδι στην μεγαλύτερη διάρκεια του. Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός πήρε 18 από τους 26 πόντους μέσα από την ρακέτα, φανερώνοντας που θα «χτυπήσει» το παιχνίδι.

Ο Βεζένκοφ βρήκε τον καλό του εαυτό και ταυτόχρονα λύση στην ασφυκτική άμυνα του Χέις-Ντέιβις. Η διαφορά έπιασε διψήφια επίπεδα νωρίς, με τους Πειραιώτες να δείχνουν πως είναι το απόλυτο αφεντικό του αγώνα. Στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +20, ωστόσο όπως και στα Game 1 και 3 οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν από το ματς. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε την ένταση του, μείωσε κάτω από τους 10π. την διαφορά, βάζοντας πίεση στον Ολυμπιακό που είχε αφήσει το πόδι του από το γκάζι, με τους «πράσινους» να αναπτερώνουν τις ελπίδες του παρά τα προβλήματα τους.

Τολιόπουλος και Σορτς έδειξαν σε ακόμα ένα παιχνίδι της σειράς το πόσο έχουν αδικηθεί από τον κόουτς Αταμάν την τρέχουσα σεζόν, καθώς και οι δυο όταν επιστρατεύτηκαν από τον Τούρκο τεχνικό είχαν εκπληκτική παρουσία.

Σε σχέση με τα τέσσερα προηγούμενα ματς ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το καλύτερο του παιχνίδι. Μοίρασε πολύ καλά την μπάλα (22ασ.), εκμεταλλεύτηκε όλα του τα όπλα, ήλεγξε τα ριμπάουντ παίρνοντας εκ νέου κατοχές και έδειξε πως όταν υπάρχει πλάνο η επιτυχία είναι δεδομένη.

Τα καλύτερα είναι μπροστά για τον Ολυμπιακό που… φρεσκάρεται

Όπως γράψαμε και στον τίτλο ο Ολυμπιακός έκλεισε την χρονιά με τον πλέον ιδανικό τρόπο και τα καλύτερα έρχονται για τον «ερυθρόλευκο» οργανισμό που με γρήγορες κινήσεις, όπως απαιτεί ο μαραθώνιος της σεζόν, φρόντισε να δώσει ανάσα φρεσκάδας στο ρόστερ του.

Το 80% του έμψυχου δυναμικού αναμένεται να παραμείνει αναλλοίωτο για τους Πειραιώτες και οι προσθήκες είναι συγκεκριμένες. Μόρις, Νιλικίνα αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν, ο Πίτερς, αν δεν αλλάξει κάτι σε δραματικό βαθμό, θα παίζει στην Αρμάνι, ενώ ερωτηματικό μπαίνει δίπλα από τα ονόματα των Φαλ, ΜακΚίσικ και Λαρεντζάκη. Παράλληλα δεδομένη θεωρείται η αποχώρηση του Κίναν Έβανς με ένα μεγάλο what if να πλανάται πάνω από το ΣΕΦ για την περίπτωση του Αμερικανού γκαρντ που δεν κατάφερε να δείξει πτυχές του ταλέντου του.

Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ αναμένεται να είναι οι δυο προσθήκες των «ερυθρολεύκων» στην περιφερειακή γραμμή. Ο καθένας με διαφορετικό στυλ, ωστόσο και οι δυο με ένα κοινό. Την… ανάσα που και την αλλαγή που θα φέρουν στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, τοποθετώντας πιο πίσω στο rotation τον Τόμας Ουόκαπ που αξίζει ένα μεγάλο respect για την φετινή σεζόν.

Το μόνο κενό που μένει στο κομμάτι του παζλ είναι στις θέσεις 3-4, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει ουσιαστικά τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν έναν παίκτη που να «πατά» και στις δυο θέσεις, διαθέτοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Αμερικανού. Σίγουρα το τεχνικό επιτελείο έχει ξεχωρίσει ορισμένες περιπτώσεις και η ΚΑΕ τα τελευταία χρόνια έχει δείξει θετικά βήματα στο πώς να χειρίζεται και να «κλείνει» τους παίκτες που έχει «λοκάρει». Άλλωστε οι Πειραιώτες είναι ακόμα μεθυσμένοι από το νέκταρ της επιτυχίας και έχουν μπροστά τους ένα καλοκαίρι να δημιουργήσουν ένα ρόστερ ανώτερου του φετινού…