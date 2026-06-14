Η καλύτερη αρχή σε καριέρα: Δύο σεζόν, δύο δαχτυλίδια με διαφορετικές ομάδες για τον Τζόουνς

Ο Ντίλον Τζόουνς έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο την καριέρα του, αφού στις δύο πρώτες του σεζόν κατέκτησε δύο πρωταθλήματα με διαφορετικές ομάδες.

Οι Νιου Γιορκ Νικς κατάφεραν να επιστρέψουν στην κορυφή του ΝΒΑ μετά από 53 χρόνια, αφού επικράτησαν με 94-90 απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 5 των τελικών. Έτσι, ο Ντίλον Τζόουνς πανηγύρισε το δεύτερο πρωτάθλημά του σε δύο σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, ο 24χρονος μπήκε στο ΝΒΑ το 2024 και στην rookie του σεζόν με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έγινε πρωταθλητής. Μετά την κατάκτηση παραχωρήθηκε στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, αλλά έγινε waive πριν ξεκινήσει η σεζόν.

Μετά από ένα πέρασμα στην G-League υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Νιου Γιορκ Νικς και έτσι πανηγύρισε δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

Με τους Θάντερ πέρσι αγωνίστηκε σε 54 ματς στην regular season (2,5 πόντοι, 2,2 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ σε 10,2 λεπτά) και σε 10 αγώνες στα play-offs (2,3 πόντοι, 0,9 ριμπάουντ, 0,5 ασίστ σε 4,6 λεπτά). Φέτος στην κανονική περίοδο συμμετείχε σε 7 ματς (1,3 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 0,6 ασίστ σε 5,6 λεπτά), χωρίς να παίρνει χρόνο στην post-season.