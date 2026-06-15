Το κάλεσμα του Χέις-Ντέιβις για το camp που διοργανώνει στο Οχάιο (pic)

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις για ακόμη ένα καλοκαίρι θα διοργανώσει μπασκετικό camp στο Οχάιο, με τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού να κάνει το κάλεσμά του.

Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής του Τριφυλλιού, με μήνυμά του ενημέρωσε ότι οι εγγραφές είναι δωρεάν και έχουν ήδη ξεκινήσει, τονίζοντας ότι οι θέσεις γεμίζουν γρήγορα κάθε χρόνο.

«Το NHD Basketball Camp επιστρέφει για ένα ακόμα καλοκαίρι. Οι εγγραφές είναι δωρεάν και έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι θέσεις γεμίζουν γρήγορα κάθε χρόνο, οπότε φροντίστε να εξασφαλίσετε τη δική σας το συντομότερο δυνατό.

Όπως πάντα, ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί μια ακόμα υπέροχη εμπειρία. Αν θέλετε να συμμετάσχετε ή να βοηθήσετε με οποιονδήποτε τρόπο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου», ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Χέις-Ντέιβις.