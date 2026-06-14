Η Γενεύη «φλέγεται»: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία ενόψει της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία

Διαδηλωτές ήρθαν σε ρήξη με αστυνομικές δυνάμεις της Γενεύης, έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και έσπασαν τα παράθυρα μιας τράπεζας για να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους για την ομάδα G7, κατά την παραμονή της συνόδου κορυφής της στη Γαλλία, στην οποία θα παραστούν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες χωρών.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων απαντώντας στις βολές που έριξαν εναντίον τους οι διαδηλωτές στη Γενεύη. Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο όπου ένα αυτοκίνητο «λαμπάδιασε» λίγα μέτρα μακριά από την πορεία, καθώς οι δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν μια ασφαλή ζώνη για να επιχειρήσουν για κατάσβεση της φωτιάς στο όχημα.

Οικολόγοι και φεμινίστριες συγκεντρώθηκαν μαζί με υπερασπιστές των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, υποστηρικτές των παλαιστινιακών δικαιωμάτων και άλλους σε ένα πάρκο δίπλα στη λίμνη στη Γενεύη για μια πορεία σε όλη την ελβετική πόλη. Ένα σκάφος του οποίου το πανί έγραφε «Όχι στην G7» πέρασε από εκεί, καθώς οι παρευρισκόμενοι και οι κολυμβητές απολάμβαναν τον γαλάζιο ουρανό.

Πλήθος ανθρώπων συγκεντρώθηκε κοντά, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν κινητά τηλέφωνα για να βιντεοσκοπήσουν τις ζημιές που προκαλούσαν οι διαδηλωτές.

Σε άλλο σημείο κατά το πέρασμα της πορείας, ξήλωσαν τα ξύλινα κάγκελα στην πλατεία Banque du Leman. Μέχρι το βράδυ, ο Alexandre Brahier, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Γενεύης, δήλωσε ότι οι διαδηλωτές έλαβαν εντολή να διαλυθούν μετά τα επεισόδια. Είπε ότι συμμετείχαν 20.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 600 μαχητών του λεγόμενου «Black Block».

Ανάμεσα στο πλήθος βρισκόταν μια ομάδα νεαρών που φορούσαν μαύρες μπλούζες με κουκούλα και μάσκες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν πίσω από ένα πανό κατά του Τραμπ. Μπορούσαν επίσης να διακριθούν πινακίδες που έγραφαν «Ποτέ αντισημιτικός, πάντα αντισιωνιστής».

🚨🇨🇭BREAKING: War on the streets of Geneva, Switzerland, as Antifa extremists clash with police ahead of the G7 summit.



Radical left-wing lunatics are tearing through the city, smashing businesses and setting cars ablaze as chaos unfolds in the streets. pic.twitter.com/iMldbgcXnT — Mario ZNA (@MarioBojic) June 14, 2026

NOW: Chaos in Geneva: Anti-G7 Protesters Torch Tesla, Smash Windows, and Turn Streets into Battleground as Summit Begins Nearby



Multiple scenes of chaos are unfolding right now in Geneva, Switzerland.



As the G7 Summit gets underway just across the border in Évian-les-Bains,… pic.twitter.com/o0jHfB7v6K — Bruce Snyder (@realBruceSnyder) June 14, 2026

Οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας τύπωσαν ένα εγχειρίδιο για τους διαδηλωτές που περιλάμβανε έναν χάρτη της περιμέτρου ασφαλείας, συμβουλές για το πώς να προετοιμαστούν για την πορεία και συμβουλές για το πώς να συμπεριφερθούν σε περίπτωση κράτησης από την αστυνομία.

Περιορισμοί σε ταξίδια και τη διέλευση στα σύνορα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής

Οι ελβετικές και οι γαλλικές αρχές έχουν αναπτύξει χιλιάδες αστυνομικούς για την ασφάλεια της τριήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά αύριο Δευτέρα στην πόλη-θέρετρο Εβιάν-λε-Μπαιν της Γαλλίας.

Οι ηγέτες πρόκειται να συζητήσουν θέματα όπως η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία και οι παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει τους δρόμους, έχουν απαγορεύσει τις μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις και έχουν δεσμευτεί για οικονομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να πληγούν από αναταραχές.

Δεκάδες επιχειρήσεις και καταστήματα έχουν σφραγίσει τις βιτρίνες των καταστημάτων τους με ξύλινα πάνελ ως προφύλαξη — υπό την απειλή της αναταραχής που άφησαν πίσω τις ζημιές στη Γενεύη κατά τη διάρκεια παλαιότερης συνόδου κορυφής στο Εβιάν το 2003. Μόνο επτά από τα 35 οδικά συνοριακά περάσματα θα παραμείνουν ανοιχτά.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώνονταν εδώ και μέρες πριν από την σημερινή πορεία στη Γενεύη.

🔴🇨🇭🔥🧨 EN DIRECT - Des policiers antiémeutes sont caillassés par des manifestants anti-G7 à Genève. (TdG) pic.twitter.com/h4xXTZfJX2 — SuisseAlert (@SuisseAlert) June 14, 2026

Ένας στολίσκος περίπου 20 σκαφών εμφανίστηκε στη λίμνη της Γενεύης στα ανοικτά των ακτών του Εβιάν το Σάββατο, επιδεικνύοντας πανό κατά της G7 και με φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα. Περίπου 20 διαδηλωτές συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης.

Η Γαλλία θα αναπτύξει περισσότερους από 13.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες για να διασφαλίσουν την ασφάλεια στην περιοχή της συνόδου κορυφής ακριβώς απέναντι από τα σύνορα. Πάνω από 800 Γάλλοι συνοριοφύλακες θα είναι ενεργοί, από περίπου 60 που είναι κανονικά.

Γάλλοι χωροφύλακες περιφέρονταν με μηχανοκίνητα σκάφη στα ανοικτά των ακτών του Εβιάν το Σάββατο και ένας αξιωματικός σήκωσε μια ογκώδη συσκευή αναχαίτισης drone σε μια επίδειξη των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται για τη σύνοδο κορυφής.

Ο Τραμπ στο επίκεντρο των διαδηλώσεων

Οι διαμαρτυρίες δεν είναι κάτι καινούργιο γύρω από τέτοιες συγκεντρώσεις ελίτ. Αυτή τη φορά, οι ακτιβιστές θέλουν να δείξουν την απογοήτευσή τους για την ηγεσία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα όπως οι δασμοί, ο πόλεμος στο Ιράν και το κλίμα, αλλά και να τονίσουν τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα και παιδοφιλία, Τζέφρι Έπσταϊν.

Η σύνοδος κορυφής της G7 πραγματοποιείται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα τα Στενά του Ορμούζ.

«Φοβόμαστε πολύ την πολιτική και τις πολιτικές του Τραμπ, αλλά και των άλλων ηγετών της G7, κάνουν πόλεμο παντού», δήλωσε η Φρανσουάζ Νιφέλερ, εκπρόσωπος του συνασπισμού NoG7, η οποία οργάνωσε τη διαδήλωση και την πορεία της Κυριακής στη Γενεύη.

«Ο πλανήτης κινδυνεύει και είμαστε πολύ φοβισμένοι γι’ αυτό και θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε και να πούμε ότι οι λαοί του κόσμου είναι αντίθετοι στις πολιτικές τους», πρόσθεσε.

Πηγή: newsit.gr