Λέικερς: Οι δύο παίκτες που θέλουν να διώξουν λόγω cap space

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θέλουν να παραχωρήσουν δύο παίκτες τους, ώστε να αυξήσουν το cap space.

Οι τελικοί του ΝΒΑ ολοκληρώθηκαν και πλέον έχει ξεκινήσει η offseason. Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν πολλές υποθέσεις να λύσουν αυτό το καλοκαίρι και φαίνεται πως θέλουν να… χωρίσουν τους δρόμους τους με δύο παίκτες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Εβάν Σιντέρι αναφέρει πως οι «Λιμνάνθρωποι» ψάχνουν στην αγορά για προσφορές για τους Ντάλτον Κνεκτ και Τζάρεντ Βαντερμπίλτ, ώστε να αυξήσουν το cap space τους.

Ο Κνεκτ θεωρήθηκε «κλοπή» στο draft του 2024 και ξεκίνησε ιδανικά την καριέρα του, ωστόσο μετά το trade με τον Μαρκ Ουίλιαμς που ακυρώθηκε, δεν μπόρεσε να ξαναβρεί την φόρμα του και έμεινε σταδιακά εκτός rotation.

Από την άλλη, ο Βαντερμπίλτ προσφέρει πράγματα αμυντικά, όμως τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει πολλούς τραυματισμούς και σε συνδυασμό με την ελάχιστη συνεισφορά του στην επίθεση, τα 12-13 εκατομμύρια που λαμβάνει τον χρόνο είναι πολλά.

Πλέον, μένει να φανεί αν οι Λέικερς θα καταφέρουν να βρουν προσφορές στην αγορά για τους δύο «Λιμνανθρώπους».