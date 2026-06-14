Σεισμός στη Μεθώνη: Σε αυξημένη ετοιμότητα Πυροσβεστική, Ε.Μ.Α.Κ και Πολιτική Προστασία

Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η 1η Ε.Μ.Α.Κ., τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια μετά την σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε απόψε, με επίκεντρο κοντά στην Μεθώνη Μεσσηνίας.

Επίσης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αμέσως μετά τον σεισμό κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια.

Ακόμη, το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων, ενώ πραγματοποιούνται περιπολίες από πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις στην Μεσσηνία. Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί και οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε απόψε στις 21:17 είχε μέγεθος 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο, 18 χιλιόμετρα, νότια, νοτιοδυτικά της Μεθώνης, στην Μεσσηνία.

Να σημειωθεί ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην Μεσσηνία, αλλά και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.

Πηγή: cnn.gr