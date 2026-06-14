Άλλη μία απόδειξη του «πρέπει να είμαστε περήφανοι, που είμαστε Παναθηναϊκοί»!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει, για τα όσα έγιναν φέτος στους τελικούς πρωταθλήματος μπάσκετ, που απέδειξαν γιατί πρέπει όλοι οι Παναθηναϊκοί να νιώθουν περήφανοι.

Αυτές είναι οι στιγμές, που όλοι οι Παναθηναϊκοί πρέπει να νιώθουμε περήφανοι, που έχουμε καψούρα με την μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Είναι η επόμενη ημέρα ενός χαμένου πρωταθλήματος στην Ελλάδα στο μπάσκετ. Ετσι όπως χάθηκε και έτσι όπως το πήραν οι απέναντι μόνο περηφάνια πρέπει να νιώθουμε.

Καλύτερα χωρίς πρωτάθλημα, παρά με πρωτάθλημα με κάθε τρόπο. Στο ποδόσφαιρο το νιώσαμε στο πετσί μας την εποχή της παράγκας, όπου γινόντουσαν όργια, για να το πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός τα έβαλε με το σύστημα τότε, το διέσυρε ειδικά η ομάδα του Κυράστα και έδωσε τις απαντήσεις του στο γήπεδο και με τις μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες, εκεί που δεν υπήρχαν παράγκες, Κασναφέρηδες, Παπουτσέληδες και Καλόπουλοι.

Και φέτος η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού διέσυρε το σύστημα, το ξεφτίλισε. Το ξεβράκωσε. Τους ανάγκασε στο τελευταίο παιχνίδι , να βάλουν το γερό τους το χαρτί την Τσαρούχα, για να εξασφαλίσουν τον τίτλο. Και τον εξασφάλισαν με τέσσερις πόντους διαφορά. Στο ΟΑΚΑ λίγες ημέρες πριν ο μισός Παναθηναϊκός από τραυματισμούς και στην πορεία και από αποβολές παικτών με πέντε φάουλ, τα έβαλε με ένα σύστημα ολόκληρο και πήγε την σειρά στο 2-2. Από τότε είχα γράψει, ότι η αλλοίωση είχε γίνει, διότι πολύ απλά το πρώτο ματς στο ΣΕΦ αν είχε 50-50 διαιτησία και όχι 100-0 θα το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός και θα έπαιρνε πρωτάθλημα με 3-1. Χθες δεν θα υπήρχε ματς.

Πέρα από αυτό, οκ χάθηκε το πρωτάθλημα, υπερδιπλάσια έχει ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό. Ο τρόπος που το πήρε ο Ολυμπιακός αποδεικνύει, αυτό που λέμε χρόνια τώρα. Παναθηναϊκός σημαίνει περηφάνια. Στις χαρές και στις λύπες μαζί. Στο ΟΑΚΑ ο κόσμος γέμισε το γήπεδο και αναγνώρισε στο τέλος την προσπάθεια των παικτών , στο ΣΕΦ στο τέλος δίδαξαν ήθος, όπως κάνουν χρόνια τώρα.

Ο Τζόουνς εκπροσωπώντας ακριβώς την ομάδα, που αγωνίζεται έκανε επίθεση στον Ναν (και απότι βλέπω μία φωτογραφία μάλλον το μετάνιωσε) και στη συνέχεια τα ΜΑΤ επιτέθηκαν σε παίκτες και στελέχη του Παναθηναϊκού, που υπερασπίστηκαν σαν μία οικογένεια τον Ναν. Το ευ αγωνίζεσθαι του Ολυμπιακού σε όλο του το μεγαλείο.

Ετσι έχουν μάθει τόσα χρόνια, έτσι πανηγυρίζουν κάλπικα και πέτσινα. Τέτοια πρωταθλήματα ο Παναθηναϊκός ούτε ήθελε, ούτε θέλει, ούτε θα θέλει. Το «πρωτάθλημα με κάθε τρόπο» είναι το μότο των απέναντι. Και επειδή η προπαγάνδα τους λέει ότι ο Βασιλακόπουλος χάριζε πρωταθλήματα στον Παναθηναϊκό , εκείνη την εποχή του Βασιλακόπουλου θυμάμαι και τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού ,του συγχωρεμένου Ιωαννίδη που ήταν ίδια με το φετινό. Οπότε το παραμύθι σας καλό, αλλά δεν έχει δράκο…

Να είστε περήφανοι που είστε Παναθηναϊκοί και σήμερα ειδικά πιο πολύ από ποτέ. Πιο πολύ και από το 2024, που η ομάδα πήρε και την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Στις χαρές και στις λύπες μαζί και τα καλύτερα έρχονται….

Και μην ξεχνιόμαστε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΚΟΝΗ….