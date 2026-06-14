Ο Ηλιόπουλος έδωσε το σύνθημα και το ταξίδι του τρόπαιου ξεκινά: «Πυξίδα μας το ευ αγωνίζεσθαι, το Κύπελλο θα ταξιδέψει και στην Κωνσταντινούπολη»

Με μια λαμπρή τελετή που έλαβε χώρα στην Αγιά Σοφιά - ALLWYN Arena και συγκεκριμένα στην πλατεία του Ατσάλινου Δικέφαλου Αετού, η ΑΕΚ παρουσίασε το «ταξίδι» που θα κάνει ανά την Ελλάδα η Κούπα του Πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα όπως τονίστηκε, σήμερα 14 Ιουνίου ημερομηνία που παραπέμπει συμβολικά στα 14 Πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει η Ένωση, ξεκινά το ταξίδι του Ιστορικού Τροπαίου το οποίο θα περάσει από την Κωνσταντινούπολη και το Πατριαρχείο και θα πάει σε 60 προορισμούς ανά την Ελλάδα.

Παρών στην εκδήλωση ήταν φυσικά ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος ο οποίος έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει το ταξίδι του νικητή όπως είπε, το ταξίδι του τρόπαιου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος:

«Αγαπητοί φίλοι, φίλες, δεν θα κάνω προσφωνήσεις γιατί δεν μου αρέσουν τα τυπικά. Θα πω σε όλους ότι σας στέλνω την ανιδιοτελή μου αγάπη. Από τις 17 Μαΐου τους 2026 γιορτάζουμε τη νέα μέρα που χάραξε, το νέο κεφάλαιο για τη νεολαία και τον αθλητισμό. Ζούμε σε μια περίοδο που η κοινωνία υποφέρει, ζορίζεται σε οικονομικά θέματα,υγείας, πολιτισμικά. Κλονίζονται οι βασικές αρχές, η κουλτούρα. Στην οικογένεια της ΑΕΚ προτεραιότητα είναι η υγεία στο σώμα και στο μυαλό, έξω από βία και ναρκωτικά. Το ευ αγωνίζεσθαι είναι οδηγός και πυξίδα. Η 1η Ιουνίου και η 14η Ιουνίου δεν είναι τυχαίες μέρες. Η 14η συμβολίζει τα 14 πρωταθλήματα ενώ η 1η Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος την έναρξη αυτής της δράσης. Η φλόγα που άναψε μαζί με τα σύμβολα των προγόνων μας, τη σημαία του Βυζαντίου και της ΑΕΚ θα μας θυμίζουν την επανεκκίνηση. Το Άγιο Πνεύμα να μας μεταλαμπαδεύσει πάθος και πίστη γιατί χωρίς όραμα δεν υπάρχει ελπίδα και χωρίς ελπίδα το μέλλον χάνει την αξία του.

Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρχαν σταθμοί για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο το 2026 θα είναι φάρος που θα μείνει στην ιστορία. Το ευ αγωνίζεσθαι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αξίες της ΑΕΚ, στις δύσκολες στιγμές γράφεται ιστορία, αυτό πρεσβεύει η ομάδα μας. Το μέλλον γράφεται σε περιβάλλον πιο δίκαιο, που οι στόχοι κατακτώνται με προσπάθεια. Το μήνυμα στα παιδιά είναι να πιστεύουν, να αγωνίζονται με πίστη και πάθος, να διεκδικούν τα όνειρά τους. Καλώ τους φιλάθλους όλων των ομάδων να αφήσουμε πίσω τον φανατισμό, να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο όπως αξίζει στην σπουδαία πατρίδα μας. Το τρόπαιο θα ταξιδέψει σε σημαντικά κέντρα προορισμού σε όλη την Ελλάδα μεταφέροντας αξίες, ιδανικά, όραμα για το μέλλον.

Πρώτος σταθμός μετά τη ΝΦ η Καλαμάτα όπου τον Μάρτιο του 1821 ήταν η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε. Τον Ιούλιο θα βρεθεί στην Κων/Πολη, η σχέση της ΑΕΚ με Κων/πολη δεν είναι απλώς ιστορία, είναι ζωντανή συνέχεια. Θα βρεθεί δίπλα σε κάθε φίλαθλο που πιστεύει σε καλύτερο αύριο, ας είναι πηγή έμπνευσης. Για αυτό ότι κάνεις να το κάνεις με αγάπη, με υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος και προσήλωση στις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι. Η ΑΕΚ είναι ομάδα και ιδέα αλλά πάνω από όλα είναι κίνημα και στάση ζωής. Ζήτω η ΑΕΚ!»

Μια από τις πλέον συγκινητικές στιγμές της εκδήλωσης ήταν όταν η φλόγα άναψε μέσα στην Αγία Σοφία και ο αιώνιος πρεσβευτής της ΑΕΚ Θωμάς Μαύρος την μετέφερε μαζί με δύο παιδάκια στις δάδες του γηπέδου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ, ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Τομπούλογλου και άλλοι επίσημοι.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο που κατέγραψε το SDNA από την εκδήλωση: