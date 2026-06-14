Η Εθνική Ανδρών συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις της στο European League, επικρατώντας με καθαρό σκορ 3-0 σετ της Βόρειας Μακεδονίας στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα.

Με αυτή τη νίκη, το σύνολο του Κώστα Χριστοφιδέλη ολοκλήρωσε ιδανικά τη δεύτερη εβδομάδα της διοργάνωσης στην Ελλάδα, πετυχαίνοντας το απόλυτο των νικών στο συγκεκριμένο τριήμερο και ανεβαίνοντας στους 10 βαθμούς.

Πλέον, η Ελλάδα στρέφει την προσοχή της στην τρίτη αγωνιστική εβδομάδα του European League, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Αυστρία στις 20 Ιουνίου και μία ημέρα αργότερα τους οικοδεσπότες.

Το ματς

Στο πρώτο σετ, η «γαλανόλευκη» πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, χτίζοντας διαφορά πέντε πόντων (10-5). Ο Ράπτης αύξησε το προβάδισμα στο 14-9, ενώ λίγο αργότερα το σκορ έφτασε στο 18-11 και στη συνέχεια στο 21-15. Η Ελλάδα διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της και έφτασε στην κατάκτηση του σετ με 25-19.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, όπου οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ μέχρι τα μέσα της διαδρομής. Η Ελλάδα προηγήθηκε με 12-10, όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και πέρασαν μπροστά. Σε εκείνο το σημείο ο Ράπτης ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο, διαμορφώνοντας το 20-18 και στη συνέχεια το 22-19. Ο Βουλκίδης χάρισε το πρώτο σετ μπολ και με καθοριστικό μπλοκ διαμόρφωσε το τελικό 25-20 για το 2-0.

Το τρίτο και τελευταίο σετ είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας για τη «γαλανόλευκη» Η Βόρεια Μακεδονία προηγήθηκε με 9-6, ωστόσο η Ελλάδα αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε σε 10-10, ενώ αργότερα πήρε εκ νέου προβάδισμα με 15-13 και 20-17. Παρά την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, που μείωσαν σε 22-21, η «γαλανόλευκη» κράτησε την ψυχραιμία της. Ο Μούχλιας κέρδισε κρίσιμο μπλοκ άουτ για το 24-22 και η άστοχη επίθεση του Γκεοργκίεφ διαμόρφωσε το 25-23, χαρίζοντας στην Ελλάδα τη νίκη με 3-0.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-11, 21-15, 25-19

2ο σετ: 8-6, 15-16, 21-18, 25-20

3ο σετ: 6-9, 16-14, 21-18, 25-23

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 3 άσσους, 42 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων ενώ της Βόρειας Μακεδονίας από 2 άσους, 33 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-29, 25-20, 25-23) σε 90′.

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 12 (9/11 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 9 (5/18 επ., 4 μπλοκ, 705 υπ.-50% άριστες), Μούχλιας 12 (11/20 επ., 1 μπλοκ), Βουλκίδης 10 (5/6 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γαλιώτος 3 (2/2 επ., 1 άσσος), Ράπτης 13 (10/16 επ., 3 μπλοκ, 63% υπ.-34% άριστες) / Χανδρινός (λ, 56% υπ.-36% άριστες), Τζιάβρας (λ), Λινάρδος.

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Γιόσκο Μιλένκοσκι): Γκεοργκίεφ Γκ., Γκεοργκίεφ Ν. 11 (9/28 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μαντζούκοφ 3 (3/7 επ.), Ίλιεφ Στ. 7 (7/17 επ., 67% υπ.-33% άριστες), Κοστίκι 7 (6/16 επ., 1 άσσος), Σαβόφσκι 10 (8/11 επ., 2 μπλοκ) / Ρίχλεφ (λ, 33% υπ.-10% άριστες), Γιοβάνοφ (λ), Μίλεφ, Στογιάνοφ, Ίλιεφ Κ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΟ EUROPEAN LEAGUE

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Σουηδία 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15)

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα 0-3 (20-25, 22-25, 07-25)

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν 3-0 (25-14, 25-17, 25-20)

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

Ισλανδία – Ελλάδα 0-3 (14-25, 13-25, 12-25)

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία 3-0 (25-21, 25-23, 25-19)

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

20.30: Αυστρία – Λουξεμβούργο

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

19.30: Ελλάδα – Αυστρία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026