Δευτέρα μεσημέρι η πρεμιέρα της Σάκκαρη στο Νότιγχαμ

Η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει αύριο (15/6) την πορεία της στο Νότιγχαμ (WTA 250) και την περιμένει ένα δυνατό τεστ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.37) θα τεθεί αντιμέτωπη με τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού Τσινγουέν Ζενγκ (Νο.122) και ο αγώνας τους θα ανοίξει στις 13.30 (Novasports 6) το πρόγραμμα στο κεντρικό court της διοργάνωσης.

Οι δύο παίκτριες έχουν συναντηθεί άλλες τέσσερις φορές στο tour και το... σκορ είναι ισόπαλο 2-2, όμως αυτός θα είναι ο πρώτος τους αγώνας στο γρασίδι.

Όποια παίκτρια περάσει στη φάση των «16», θα βρει εκεί τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Τάλια Γκίμπσον και τη Φραντσέσκα Τζόουνς.

Τη συμμετοχή τους από τη διοργάνωση απέσυραν οι Ίβα Γιόβιτς και Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, ενώ η Έμα Ραντουκάνου πήρε τη θέση της Αμερικανίδας στην κορυφή του ταμπλό. Είναι, μάλιστα, πιθανή αντίπαλός της Σάκκαρη στα προημιτελικά.