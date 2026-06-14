Μπαράκ Ομπάμα: Αμφιβάλλει πως η «συμφωνία με το Ιράν, δεν θα διαφέρει από εκείνη του 2015»

Ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε πως μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θα αποτελέσει μια «σημαντική βελτίωση σε σχέση με τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του», συμφωνία που είχε κάνει όταν ήταν ο ίδιος πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Είναι σχεδόν απίθανο οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει να είναι επί της ουσίας διαφορετική ή να συνιστά μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τη συμφωνία που είχαμε στην αρχή», δήλωσε ο Μπαράκ Ομπάμα σε συνέντευξή του σήμερα Κυριακή (14.06.2026) στο ABC News για τη συμφωνία του Τραμπ με την κυβέρνηση του Ιράν.

Η αρχική συμφωνία «λειτούργησε για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν οι ΗΠΑ αποσυρθούν από αυτήν», τόνισε ο Ομπάμα, αναφερόμενος στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, για μονομερή αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία του 2015, γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA).

Στο απόσπασμα της συνέντευξης, ο Ομπάμα υποδήλωσε ότι είναι καλύτερο η διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας που δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον παρά η διακινδύνευση ενός ανοιχτού πολέμου.

«Αυτό μας υπενθυμίζει ότι, αντιμέτωποι με πολλά σύνθετα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής, η ιδέα ότι μπορούμε απλώς να επιβάλουμε τη θέλησή μας με τη βία ή με βομβαρδισμούς για να βρούμε λύσεις μπορεί ορισμένες φορές να μοιάζει ελκυστική», αλλά ότι είναι καλύτερο «να αφιερώσουμε χρόνο για να διερευνήσουμε διπλωματικές οδούς και να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες επίτευξης συμφωνιών που δεν λύνουν το 100% του προβλήματος, αλλά λύνουν το 80%, 90%».

«Θα νόμιζε κανείς ότι θα είχαμε πάρει αυτό το μάθημα εδώ και πολύ καιρό. Ελπίζω οι βομβαρδισμοί να σταματήσουν και απλοί άνθρωποι να μην υποφέρουν πλέον από τις συνέπειες του πολέμου», δήλωσε επίσης ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος.

Πηγή: newsit.gr