Τραγωδία στη Βραζιλία: Έξι νεκροί μετά από σύγκρουση ελικοπτέρων πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο

Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το πρωί της Κυριακής (14.06.2026), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι έξι επιβάτες, όπως δήλωσαν πυροσβέστες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ρίο ντε Τζανέιρο ανακοίνωσε ότι ένα από τα ελικόπτερα συνετρίβη πάνω σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, όπου ήταν σταθμευμένα πολλά ηλεκτρικά οχήματα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά η οποία οριοθετήθηκε γρήγορα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.

🚨 URGENTE: Cinco pessoas morreram após a colisão de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu próximo ao Centro de Futebol Zico (CFZ). pic.twitter.com/O2ZBluJvah — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) June 14, 2026

«Οι αναφορές δείχνουν ότι τα ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν στο πάρκινγκ μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέκαψε τουλάχιστον 20 οχήματα», ανέφερε η ανακοίνωση της πυροσβεστικής, προσθέτοντας: «Τουλάχιστον έξι θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί».

Πηγή: newsit.gr