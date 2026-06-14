Δεύτερο χάλκινο μετάλλιο για τον Δημόπουλο στην Πορτογαλία (vid)

Ο Στέφανος Δημόπουλος συνέχισε τις επιτυχίες του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μοντεμόρ-ο-Βέλιο της Πορτογαλίας, κατακτώντας το δεύτερο χάλκινο μετάλλιό του στη διοργάνωση.

Ο 28χρονος Έλληνας αθλητής ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στον τελικό των 500 μέτρων της κατηγορίας C1, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του σε 1:46.96.

Η διαφορά από το ασημένιο μετάλλιο ήταν μικρή, καθώς ο Ρώσος Αλεξέι Κοροβάσκοφ τερμάτισε δεύτερος με 1:46.14. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Τσέχος Μάρτιν Φούξα με χρόνο 1:45.36.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Δημόπουλος είχε διακριθεί και στον τελικό των 1000 μέτρων C1, όπου με επίδοση 3:43.68 κατέλαβε επίσης την τρίτη θέση, προσθέτοντας ακόμη ένα χάλκινο μετάλλιο στη συλλογή του.