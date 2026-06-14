Παροξυσμός: Στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη Betsson ο Σπανούλης! (vids & pics)

Ο Βασίλης Σπανούλης προσγειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 στη Θεσσαλονίκη, με τους χιλιάδες φίλους του Άρη Betsson να του επιφυλάσσουν την απόλυτη υποδοχή!

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» βάφτηκε «κιτρινόμαυρο», δημιουργώντας μια άφιξη... ήρωα στον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς.

Η ατμόσφαιρα θυμίζει άλλες εποχές, με τον Σπανούλη να βιώνει στιγμές απόλυτης δόξας, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την νέα εποχή του Άρη Betsson υπό την ηγεσία του Ρίτσαρντ Σιάο.

Συνοδεία του Genera Manager της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, Νίκου Ζήση, ο 43χρονος προπονητής προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 19:00 και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τις εικόνες αποθέωσης που βίωσε.

To SDNA βρίσκεται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και σας μεταφέρει το κλίμα:

Όπως είναι φυσικό, μόλις έγινε αντιληπτός από το κοινό, εκατοντάδες καπνογόνα έκαναν την εμφάνιση τους, δημιουργώντας ένα μοναδικό κλίμα!

«Άρη γερά, εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στον βορρά» ήταν ένα από τα συνθήματα που ξεχώρισαν, δείγμα της μεγάλης προσμονής που επικρατεί στους φίλους του Άρη Betsson, οι οποίοι ζήτησαν πρωτάθλημα, κύπελλο και ευρωπαϊκό!

Μαζί με τον Νίκο Ζήση, τον Έλληνα τεχνικό συνόδευσε ο επικεφαλής της διοίκησης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, Αγαπητός Διακογιάννης, και ο Team Manager, Χρήστος Ταπούτος.

Τι ακολουθεί

Ο Σπανούλης θα παραμείνει περίπου για ένα 24ώρο στη Θεσσαλονίκη και μέσα σε αυτό θα συναντηθεί κατ' ιδίαν με τον Αμίν Νουά για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση του Γάλλου φόργουορντ και το μέλλον του στον Άρη Betsson.

Την Δευτέρα το μεσημέρι (15/6, 12:00) είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του, όπου ο ίδιος θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά για το νέο βήμα στην καριέρα του.

Το παρών θα δώσει ο ισχυρός άνδρας του Άρη Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο, όπως και ο γνωστός ατζέντης του Σπανούλη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

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