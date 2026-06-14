Η Άλμπα Βερολίνου ισοφάρισε την σειρά των τελικών σε 1-1 (86-79), με την Μπάγερν Μονάχου να γνωρίζει την πρώτη της ήττα στα play-offs.

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχθηκε την Άλμπα Βερολίνου για τον δεύτερο τελικό του γερμανικού πρωταθλήματος. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 86-79 και έτσι ισοφάρισαν την σειρά σε 1-1. Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη ήττα των Βαυαρών στα play-offs.

Για τους νικητές ο Κάιλ μέτρησε 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 24:02, ενώ ο Ρατάι ολοκλήρωσε τον αγώνα με 15 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 22:29. Από την άλλη, ο Ντιμιτρίεβιτς είχε 20 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 21:01, με τον Ομπστ να προσθέτει 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 27:42.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 45-40, 60-64, 79-86

Τα στατιστικά του αγώνα.